Тест ПДД с подвохом: кто проедет перекресток последним

Интересная ситуация на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним
Задача на пересечение перекрестков. Кто из водителей последним проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- Грузовик.
- Желтый автомобиль.
- Белый автомобиль.
- Зеленый автомобиль.
Разбор задачи
Перекресток не регулируется светофором, но на нем установлены знаки приоритета — 2.1 "Уступить дорогу".
Знак подсказывает, что грузовик и желтый автомобиль находятся на второстепенных дорогах, а значит, они должны уступить остальным транспортным средствам — то есть зеленой и белой машинам.
Кто имеет преимущество грузовик или желтый автомобиль?
Преимущество имеет грузовик, потому что он не меняет направление движения, а желтый автомобиль поворачивает налево.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или справа".
Таким образом, последним перекресток покинет желтый автомобиль.
Правильный ответ №2
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