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Интересная ситуация на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним

10 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест ПДД с подвохом: кто проедет перекресток последним
Кто последний? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на пересечение перекрестков. Кто из водителей последним проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Грузовик.
  2. Желтый автомобиль.
  3. Белый автомобиль.
  4. Зеленый автомобиль.

Разбор задачи

Перекресток не регулируется светофором, но на нем установлены знаки приоритета — 2.1 "Уступить дорогу".


Интересная ситуация на нерегулируемом перекрестке - кто проедет последним - фото 1

Знак подсказывает, что грузовик и желтый автомобиль находятся на второстепенных дорогах, а значит, они должны уступить остальным транспортным средствам — то есть зеленой и белой машинам.

Кто имеет преимущество грузовик или желтый автомобиль?

Преимущество имеет грузовик, потому что он не меняет направление движения, а желтый автомобиль поворачивает налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или справа".

Таким образом, последним перекресток покинет желтый автомобиль.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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