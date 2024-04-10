Тест ПДД с подвохом: кто проедет перекресток последним

Кто последний? Рисунок: "Школа авто".

Задача на пересечение перекрестков. Кто из водителей последним проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Грузовик. Желтый автомобиль. Белый автомобиль. Зеленый автомобиль.

Разбор задачи

Перекресток не регулируется светофором, но на нем установлены знаки приоритета — 2.1 "Уступить дорогу".





Знак подсказывает, что грузовик и желтый автомобиль находятся на второстепенных дорогах, а значит, они должны уступить остальным транспортным средствам — то есть зеленой и белой машинам.

Кто имеет преимущество грузовик или желтый автомобиль?

Преимущество имеет грузовик, потому что он не меняет направление движения, а желтый автомобиль поворачивает налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или справа".

Таким образом, последним перекресток покинет желтый автомобиль.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.