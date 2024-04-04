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Сложная ситуация на перекрестке — каков порядок разъезда транспорта

4 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: каков порядок разъезда в сложной ситуации на перекрестке
Кто проедет первым? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задание на правила пересечения перекрестков. В какой очередности водители проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответов

  • Грузовик, зеленый автомобиль, белый автомобиль.
  • Зеленый автомобиль, грузовик, белый автомобиль.
  • Белый автомобиль, грузовик, зеленый автомобиль.
  • Зеленый автомобиль, белый автомобиль, грузовик.

Разбор задачи

Перед водителями регулируемый сигналами светофора перекрестка, поэтому знаки приоритета можно не учитывать.

Для грузовика и зеленого автомобиля горит зеленый сигнал светофора. Для белой машины включен зеленый сигнал дополнительной секции светофора. То есть движение разрешено всем участникам.

Однако, потому что для белого автомобиля движение позволяет дополнительная секция, его водитель должен уступить другим участникам дорожного движения.

То есть он проедет перекресток последним.

Теперь разберемся с разъездом грузовика и зеленого автомобиля. Зеленая машина едет прямо, а грузовой автомобиль поворачивает налево.

Преимущество имеет зеленый автомобиль, ведь он едет прямо, а грузовой при повороте налево должен дать дорогу всем транспортным средствам встречного направления.

То есть порядок разъезда будет таков: зеленый автомобиль, грузовик, белый автомобиль.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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