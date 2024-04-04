Тест з ПДР: який порядок роз'їзду в складній ситуації на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "Школа авто".

Завдання на правила перетину перехресть. У якій черговості водії проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

Читайте також:

Варіанти відповідей

Вантажівка, зелений автомобіль, білий автомобіль.

Зелений автомобіль, вантажівка, білий автомобіль.

Білий автомобіль, вантажівка, зелений автомобіль.

Зелений автомобіль, білий автомобіль, вантажівка.

Розбір завдання

Перед водіями регульоване сигналами світлофора перехрестя, тому на знаки пріоритету можна не зважати.

Для вантажівки та зеленого автомобіля горить зелений сигнал світлофора. Для білої машини також увімкнений зелений сигнал додаткової секції світлофора. Тобто рух дозволено всім учасникам.

Проте, через те, що для білого автомобіля рух дозволяє додаткова секція, його водій повинен поступитися іншим учасникам дорожнього руху.

Тобто він проїде перехрестя останнім.

Тепер розберемося з роз'їздом вантажівки та зеленого автомобіля. Зелена машина їде прямо, а вантажний автомобіль повертає ліворуч.

Перевагу має зелений автомобіль, адже що він їде прямо, а вантажний під час повороту ліворуч повинен дати дорогу всім транспортним засобам зустрічного напрямку.

Тобто порядок роз'їзду буде такий: зелений автомобіль, вантажівка, білий автомобіль.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехрестя — тут і тут.