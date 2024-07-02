Тест по ПДД: как разъедутся машины в сложной ситуации на перекрестке

Всем нужно в одно место — какой порядок разъезда авто на перекрестке по правилам
Задача по теме проезд перекрестка. Определите порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации.
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, грузовик, желтый, белый.
- Желтый автомобиль, белый, грузовик, синий.
- Желтый автомобиль, грузовик, синий, белый.
- Желтый автомобиль, белый, синий, грузовик.
Разбор задачи
На перекрестке дорога с покрытием автоматически становится главной по отношению к грунтовой.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначена знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".
Это означает, что белый и желтый автомобили имеют преимущество перед другими транспортными средствами.
Далее, белый собирается повернуть налево.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге по встречному направлению прямо или направо".
То есть белая машина уступает желтой.
По такому же принципу разъедутся грузовик и синий автомобиль. То есть, последним перекрестком оставит синяя машина.
Итак, порядок разъезда будет следующим: желтый автомобиль, белый, грузовик, синий.
Правильный ответ №2
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