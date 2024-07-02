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Всем нужно в одно место — какой порядок разъезда авто на перекрестке по правилам

2 июля 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест по ПДД: как разъедутся машины в сложной ситуации на перекрестке
Кто кому уступит? Рисунок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме проезд перекрестка. Определите порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, грузовик, желтый, белый.
  2. Желтый автомобиль, белый, грузовик, синий.
  3. Желтый автомобиль, грузовик, синий, белый.
  4. Желтый автомобиль, белый, синий, грузовик.

Разбор задачи

На перекрестке дорога с покрытием автоматически становится главной по отношению к грунтовой.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначена знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".


Всем нужно в одно место – какой порядок разъезда авто на перекрестке за ПДД - фото 1

Это означает, что белый и желтый автомобили имеют преимущество перед другими транспортными средствами.

Далее, белый собирается повернуть налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге по встречному направлению прямо или направо".

То есть белая машина уступает желтой.

По такому же принципу разъедутся грузовик и синий автомобиль. То есть, последним перекрестком оставит синяя машина.

Итак, порядок разъезда будет следующим: желтый автомобиль, белый, грузовик, синий.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по порядку проезда перекрестков — здесь и здесь.

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