Тест по ПДД: как разъедутся машины в сложной ситуации на перекрестке

Кто кому уступит? Рисунок: "Школа Авто".

Задача по теме проезд перекрестка. Определите порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, грузовик, желтый, белый. Желтый автомобиль, белый, грузовик, синий. Желтый автомобиль, грузовик, синий, белый. Желтый автомобиль, белый, синий, грузовик.

Разбор задачи

На перекрестке дорога с покрытием автоматически становится главной по отношению к грунтовой.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначена знаками 1.22, 1.23.1 — 1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".





Это означает, что белый и желтый автомобили имеют преимущество перед другими транспортными средствами.

Далее, белый собирается повернуть налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге по встречному направлению прямо или направо".

То есть белая машина уступает желтой.

По такому же принципу разъедутся грузовик и синий автомобиль. То есть, последним перекрестком оставит синяя машина.

Итак, порядок разъезда будет следующим: желтый автомобиль, белый, грузовик, синий.

Правильный ответ №2

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