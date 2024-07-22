ПДД тестирование — какова последовательность разъезда авто на перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по теме проезд перекрестков. В какой последовательности разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Читайте также:

Варианты ответа

Черный автомобиль, зеленый, белый. Белый автомобиль, зеленый, черный. Зеленый автомобиль, черный, белый. Зеленый автомобиль, белый, черный.

Разбор задачи

На перекрестке черная и зеленая машины намерены повернуть налево, а белый автомобиль двигается прямо.

На перекрестке есть светофор, следовательно, это пересечение проезжих частей является регулируемым. Также установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога".





Знак вроде бы дает право первоочередного проезда черному авто. Но не забываем о пункте 16.1 ПДД:

"Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют".

Для водителя черной машины красным горит светофор и зеленым — дополнительная секция, указывающая поворот налево.





Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Следовательно, водитель черного автомобиля покинет перекресток последним.

Для зеленой и белой машин на светофоре горит зеленый. При этом белый автомобиль едет прямо, а зеленый поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Следовательно, водитель зеленого автомобиля должен уступить дорогу белому и проедет перекресток вторым.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.