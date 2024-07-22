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В какой последовательности разъедутся авто — сложная задача по ПДД

22 июля 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тестирование — какова последовательность разъезда авто на перекрестке
Кто проедет первым? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезд перекрестков. В какой последовательности разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Черный автомобиль, зеленый, белый.
  2. Белый автомобиль, зеленый, черный.
  3. Зеленый автомобиль, черный, белый.
  4. Зеленый автомобиль, белый, черный.

Разбор задачи

На перекрестке черная и зеленая машины намерены повернуть налево, а белый автомобиль двигается прямо.

На перекрестке есть светофор, следовательно, это пересечение проезжих частей является регулируемым. Также установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога".


В какой последовательности разъедутся авто - решите сложную задачу с ПДД - фото 1

Знак вроде бы дает право первоочередного проезда черному авто. Но не забываем о пункте 16.1 ПДД:

"Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют".

Для водителя черной машины красным горит светофор и зеленым — дополнительная секция, указывающая поворот налево.


В какой последовательности разъедутся авто - решите сложную задачу с ПДД - фото 2

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Следовательно, водитель черного автомобиля покинет перекресток последним.

Для зеленой и белой машин на светофоре горит зеленый. При этом белый автомобиль едет прямо, а зеленый поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Следовательно, водитель зеленого автомобиля должен уступить дорогу белому и проедет перекресток вторым.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

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