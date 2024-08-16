Тест з ПДР — куди може проїхати, згідно з дорожніми знаками

Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про дорожні знаки. Куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами"

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Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку. Лише прямо. Прямо, ліворуч та праворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав жовтий автомобіль, водію якого пропонуються чотири напрямки для подальшого руху.





Знак 2.1 "Дати дорогу" не допоможе розв'язати задачу в цій ситуації, адже ми не визначаємо зараз порядок роз'їзду.





Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" логічно унеможливлює проїзд у вказаному напрямку, але він не заперечує розворот.





Наступний знак набагато менш поширений та відомий серед пересічних водіїв — 5.62 "Схема руху".

Цей знак позначає маршрут руху, якщо на перехресті в окремих напрямках проїзд забороняється. Наприклад, якщо поворот ліворуч забороненого, а водієві потрібно саме туди, то знак дає інформацію, за яким саме маршрутом він зможе повернути ліворуч.

Отже, в зображеній ситуації водій жовтого автомобіля може проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.