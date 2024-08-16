Тест з ПДР — куди може проїхати, згідно з дорожніми знаками

Рідкісний знак — куди дозволено рух водієві жовтого автомобіля
Задача з теми про дорожні знаки. Куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами"
Варіанти відповіді
- Прямо та праворуч.
- Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
- Лише у зворотному напрямку.
- Лише прямо.
- Прямо, ліворуч та праворуч.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхав жовтий автомобіль, водію якого пропонуються чотири напрямки для подальшого руху.
Знак 2.1 "Дати дорогу" не допоможе розв'язати задачу в цій ситуації, адже ми не визначаємо зараз порядок роз'їзду.
Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" логічно унеможливлює проїзд у вказаному напрямку, але він не заперечує розворот.
Наступний знак набагато менш поширений та відомий серед пересічних водіїв — 5.62 "Схема руху".
Цей знак позначає маршрут руху, якщо на перехресті в окремих напрямках проїзд забороняється. Наприклад, якщо поворот ліворуч забороненого, а водієві потрібно саме туди, то знак дає інформацію, за яким саме маршрутом він зможе повернути ліворуч.
Отже, в зображеній ситуації водій жовтого автомобіля може проїхати в усіх напрямках, окрім ліворуч.
Правильна відповідь №2
Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.
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