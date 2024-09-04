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Для 92% водіїв цей тест з ПДР виявився надскладним — чи дозволений розворот

4 вересня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — 92% не можуть правильно відповісти, чи дозволений розворот
Чи дозволений розворот? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Складна ситуація на дорозі, яку правильно розв'язують лише 8% водіїв. По якій траєкторії дозволено розвернутись водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Розворот заборонений.
  2. Розворот дозволений за траєкторією А.
  3. Розворот дозволений за траєкторією Б.
  4. Розворот дозволений за траєкторіями А та Б.

Розбір задачі

Для 92% водіїв цей тест з ПДР виявився надскладним — чи дозволений розворот - фото 1

Водій синьої машини має намір розвернутися на перехресті. Чи можна йому взагалі тут розгортатися? А якщо так, то за якою траєкторію він може виконати цей маневр?

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Він показує напрямок руху на дорозі, коли на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі дозволяється лише у напрямку, який вказує стрілка.


Для 92% водіїв цей тест з ПДР виявився надскладним — чи дозволений розворот - фото 2

Стрілочка вказує праворуч, а при розвороті авто почне рух ліворуч. Більшість водіїв гадають, що цей знак забороняє розворот, але це не так. Знак 5.7.1 відноситься лише до перехрещеної дороги, а не до перехрестя в цілому.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Перехрестя — місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг".

Таким чином на цьому перехресті розворот дозволено. Залишилося розібратися, по якій саме траєкторії можна виконати маневр.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

В зображеній ситуації жодна з траєкторії не виходить за межі перехрестя й при виїзді з нього машина не опиниться на смузі зустрічного руху. Отже, обидві траєкторії дозволені.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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