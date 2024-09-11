Експрес-тест з ПДР — хто поступиться, водій автомобіля чи велосипедист

Швидкий тест з ПДР — чи повинен водій автомобіля дати дорогу велосипедисту
Задача з теми проїзд перехресть. Чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу велосипедисту в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Не повинен, адже він їде головною дорогою.
- Не повинен, тому що велосипедист рухається велосипедною доріжкою.
- Повинен дати дорогу.
Розбір задачі
Білий автомобіль має намір повернути праворуч, а велосипедист — продовжити рух прямо.
На перехресті встановлено знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги" під ним.
Але у зображеній ситуації жодної переваги водієві авто це не надає.
Читаємо пункт 16.2 ПДР:
"На регульованих та нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо в попутному напрямку".
Отже, водій автомобіля зобов'язаний пропустити велосипедиста в зображеній ситуації.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.
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