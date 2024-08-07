ПДР тест — в якій послідовності роз’їдуться ТЗ

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзду перехресть. Яким буде правильний порядок роз'їзду у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Велосипедист, білий автомобіль, жовтий. Велосипедист, жовтий автомобіль, білий. Жовтий автомобіль, білий, велосипедист. Білий автомобіль, жовтий, велосипедист. Білий автомобіль, велосипедист, жовтий.

Розбір задачі

На перехресті біле авто та велосипедист проїжджають прямо, а водій жовтої машини має намір повернути ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому розміщені знаки пріоритету.

Знаки 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога".







На головній дорозі знаходиться лише велосипедист, водночас водії легкових автомобілів рухаються по другорядній.

Отже, велосипедист проїжджає першим.

Щоб розібратися, як роз'їдуться білий та жовтий автомобілі, читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином останнім проїде перехрестя водій жовтого автомобіля, адже він повертає ліворуч та має дати дорогу водію білої машини.

Правильна відповідь №1

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