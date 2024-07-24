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ПДР воєнного часу — в якій послідовності роз'їдуться ці транспортні засоби

24 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Неймовірний тест з ПДР — як роз'їдуться танк, швидка, поліція та вантажівка
Як правильно роз'їхатися? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзд перехресть. В якій послідовності роз'їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Танк, швидка допомога, поліція, вантажівка.
  2. Поліція, швидка допомога, танк, вантажівка.
  3. Вантажівка, танк, швидка допомога та поліція за домовленістю.
  4. Швидка допомога та поліція за домовленістю, вантажівка, танк.

Розбір задачі

Неймовірна ситуація на дорозі, але в наш час вона цілком може трапитися.

На перехресті швидка допомога має намір повернути ліворуч, поліція — проїхати прямо, танк — повернути ліворуч, а вантажівка — праворуч.


ПДР воєнного часу — в якій послідовності роз'їдуться ці транспортні засоби - фото 1

Перехрестя не обладнане світлофорами, також на ньому немає регулювальника, а отже воно є нерегульованим. При цьому відсутні знаки пріоритету, тож маємо справу з перехрещенням рівнозначних доріг.

На вантажівці світиться помаранчевий проблисковий маячок, який згідно з пунктом 3.6 ПДР, не надає переваги у русі, а служить лише для привернення уваги та попередження про небезпеку.

У швидкої допомоги та поліції увімкнені проблискові маячки синього та червоного кольорів. Згідно з пунктом 3.1 ПДР, водії оперативних транспортних засобів зі спеціальними сигналами, виконуючи службове завдання можуть відступати від вимог низки розділів правил (окрім сигналів регулювальника).

Отже, в зображеній ситуації швидка та поліція проїдуть перехрестя першими за домовленістю, адже мають рівнозначні права на цьому перехресті.

У танка та вантажівки жодних переваг на цьому перехресті немає, тому вони роз'їдуться за пунктом 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначними дорогами в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, танк, який повертає ліворуч, має поступитися вантажівці, котра повертає праворуч.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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