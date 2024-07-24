Неймовірний тест з ПДР — як роз'їдуться танк, швидка, поліція та вантажівка

ПДР воєнного часу — в якій послідовності роз'їдуться ці транспортні засоби
Задача з теми проїзд перехресть. В якій послідовності роз'їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Танк, швидка допомога, поліція, вантажівка.
- Поліція, швидка допомога, танк, вантажівка.
- Вантажівка, танк, швидка допомога та поліція за домовленістю.
- Швидка допомога та поліція за домовленістю, вантажівка, танк.
Розбір задачі
Неймовірна ситуація на дорозі, але в наш час вона цілком може трапитися.
На перехресті швидка допомога має намір повернути ліворуч, поліція — проїхати прямо, танк — повернути ліворуч, а вантажівка — праворуч.
Перехрестя не обладнане світлофорами, також на ньому немає регулювальника, а отже воно є нерегульованим. При цьому відсутні знаки пріоритету, тож маємо справу з перехрещенням рівнозначних доріг.
На вантажівці світиться помаранчевий проблисковий маячок, який згідно з пунктом 3.6 ПДР, не надає переваги у русі, а служить лише для привернення уваги та попередження про небезпеку.
У швидкої допомоги та поліції увімкнені проблискові маячки синього та червоного кольорів. Згідно з пунктом 3.1 ПДР, водії оперативних транспортних засобів зі спеціальними сигналами, виконуючи службове завдання можуть відступати від вимог низки розділів правил (окрім сигналів регулювальника).
Отже, в зображеній ситуації швидка та поліція проїдуть перехрестя першими за домовленістю, адже мають рівнозначні права на цьому перехресті.
У танка та вантажівки жодних переваг на цьому перехресті немає, тому вони роз'їдуться за пунктом 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначними дорогами в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Отже, танк, який повертає ліворуч, має поступитися вантажівці, котра повертає праворуч.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.
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