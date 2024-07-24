Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ПДД военного времени — в какой последовательности разъедутся эти транспортные средства arrow

ПДД военного времени — в какой последовательности разъедутся эти транспортные средства

24 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Невероятный тест по ПДД — как разъедутся танк, скорая, полиция и грузовик
Как правильно разъехаться? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезд перекрестков. В какой последовательности разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Танк, скорая помощь, полиция, грузовик.
  2. Полиция, скорая помощь, танк, грузовик.
  3. Грузовик, танк, скорая помощь и полиция по договоренности.
  4. Скорая помощь и полиция по договоренности, грузовик, танк.

Разбор задачи

Невероятная ситуация на дороге, но в наше время она вполне может случиться.

На перекрестке скорая помощь намерена повернуть налево, полиция — проехать прямо, танк — повернуть налево, а грузовик — направо.


ПДД военного времени — в какой последовательности разъедутся эти транспортные средства - фото 1

Перекресток не оборудован светофорами, также на нем нет регулировщика, а значит он нерегулируемый. При этом отсутствуют знаки приоритета, то есть имеем дело с перекрестком равнозначных дорог.

На грузовике светится оранжевый проблесковый маячок, который согласно пункту 3.6 ПДД не дает преимущества в движении, а служит лишь для привлечения внимания и предупреждения об опасности.

У скорой помощи и полиции включены проблесковые маячки синего и красного цвета. Согласно пункту 3.1 ПДД, водители оперативных транспортных средств со специальными сигналами, выполняя служебное задание, могут отступать от требований ряда разделов правил (кроме сигналов регулировщика).

Итак, в изображенной ситуации скорая и полиция проедут перекрестки первыми по договоренности, ведь имеют равнозначные права на этом перекрестке.

У танка и грузовика никаких преимуществ на этом перекрестке нет, поэтому они разъедутся по пункту 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Следовательно, танк, поворачивающий налево, должен уступить грузовику, который поворачивает направо.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба