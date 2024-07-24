Невероятный тест по ПДД — как разъедутся танк, скорая, полиция и грузовик

Как правильно разъехаться? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по теме проезд перекрестков. В какой последовательности разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Танк, скорая помощь, полиция, грузовик. Полиция, скорая помощь, танк, грузовик. Грузовик, танк, скорая помощь и полиция по договоренности. Скорая помощь и полиция по договоренности, грузовик, танк.

Разбор задачи

Невероятная ситуация на дороге, но в наше время она вполне может случиться.

На перекрестке скорая помощь намерена повернуть налево, полиция — проехать прямо, танк — повернуть налево, а грузовик — направо.





Перекресток не оборудован светофорами, также на нем нет регулировщика, а значит он нерегулируемый. При этом отсутствуют знаки приоритета, то есть имеем дело с перекрестком равнозначных дорог.

На грузовике светится оранжевый проблесковый маячок, который согласно пункту 3.6 ПДД не дает преимущества в движении, а служит лишь для привлечения внимания и предупреждения об опасности.

У скорой помощи и полиции включены проблесковые маячки синего и красного цвета. Согласно пункту 3.1 ПДД, водители оперативных транспортных средств со специальными сигналами, выполняя служебное задание, могут отступать от требований ряда разделов правил (кроме сигналов регулировщика).

Итак, в изображенной ситуации скорая и полиция проедут перекрестки первыми по договоренности, ведь имеют равнозначные права на этом перекрестке.

У танка и грузовика никаких преимуществ на этом перекрестке нет, поэтому они разъедутся по пункту 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Следовательно, танк, поворачивающий налево, должен уступить грузовику, который поворачивает направо.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.