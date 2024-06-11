Тест з ПДР: допоможіть водіям правильно роз'їхатися на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзд перехресть. У якому порядку автомобілі перетнуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На регульованому світлофорами перехресті вантажівка проїжджає прямо, білий автомобіль повертає праворуч, а водій зеленої машини має намір виконати розворот.

Наразі водії всіх автомобілів можуть продовжити рух, позаяк вантажівці та зеленому автомобілю горить зелений сигнал світлофора. Білому авто на основній секції горить червоний, але ввімкнена стрілочка зеленого кольору в додатковій, яка дозволяє проїхати праворуч.





Найбільшою помилкою в цій ситуації буде вважати, якщо світлофори дозволяють рух всім трьом автомобілям, то водії роз'їдуться, керуючись правилом правої руки, і у водія білої машини буде перевага перед вантажівкою. Але насправді це не так.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Виходить що водій білого автомобіля має дати дорогу вантажівці та зеленій машині. Дехто може запитати: звідки водієві білого автомобіля знати, зелене авто йде на розворот, а не просто повертає ліворуч? Адже, якщо він повертає ліворуч, то траєкторії руху автомобілів взагалі не перетинаються, і вони можуть одночасно проїхати перехрестя.

По-перше, у будь-якому разі пункт 16.9 ПДР зобов'язує поступитися дорогою. По-друге, водієві зеленого автомобіля в цій ситуації поворот ліворуч взагалі забороняється, адже тоді він виїде на дорогу з одностороннім рухом та буде їхати проти потоку, про що свідчать знаки 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".







Залишається з'ясувати, як роз'їдуться вантажівка та зелений автомобіль.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, порядок роз'їзду буде таким: вантажівка, зелений автомобіль, білий автомобіль.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.