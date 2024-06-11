Тест по ПДД: помогите водителям правильно разъехаться на перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке автомобили пересекут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Грузовик, белый автомобиль, зеленый. Белый автомобиль, зеленый, грузовик. Зеленый автомобиль, грузовик, белый. Зеленый автомобиль, белый, грузовик. Грузовик, зеленый автомобиль, белый. Белый автомобиль, грузовик, зеленый.

Разбор задачи

На регулируемом светофорами перекрестке грузовик проезжает прямо, белый автомобиль поворачивает направо, а водитель зеленой машины намерен выполнить разворот.

Водители всех автомобилей могут продолжить движение, поскольку грузовику и зеленому авто горит зеленый сигнал светофора. Белому автомобилю на основной секции горит красный, но включена стрелочка зеленого цвета в дополнительной, позволяющей проехать вправо.





Самой большой ошибкой в этой ситуации будет считать, если светофоры позволяют движение всем трем автомобилям, то водители разъедутся, руководствуясь правилом правой руки, и у водителя белой машины будет преимущество перед грузовиком. Но на самом деле это не так.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Выходит, что водитель белого автомобиля должен дать дорогу грузовику и зеленой машине. Некоторые могут спросить: откуда водителю белого автомобиля знать, зеленое авто идет на разворот, а не просто поворачивает налево? Ведь, если он поворачивает налево, то траектории движения автомобилей вообще не пересекаются, и они могут одновременно проехать перекресток.

Во-первых, в любом случае пункт 16.9 ПДД обязывает уступить дорогу. Во-вторых, водителю зеленого автомобиля в этой ситуации поворот налево вообще запрещается, ведь тогда он выедет на дорогу с односторонним движением и будет ехать против потока, о чем свидетельствуют знаки 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".







Остается выяснить, как разъедутся грузовик и зеленый автомобиль.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Итак, порядок разъезда будет следующим: грузовик, зеленый автомобиль, белый автомобиль.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.