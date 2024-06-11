Тест по ПДД: помогите водителям правильно разъехаться на перекрестке

Коварная ситуация на перекрестке — кто проедет первым, а кто должен пропускать
Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке автомобили пересекут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Грузовик, белый автомобиль, зеленый.
- Белый автомобиль, зеленый, грузовик.
- Зеленый автомобиль, грузовик, белый.
- Зеленый автомобиль, белый, грузовик.
- Грузовик, зеленый автомобиль, белый.
- Белый автомобиль, грузовик, зеленый.
Разбор задачи
На регулируемом светофорами перекрестке грузовик проезжает прямо, белый автомобиль поворачивает направо, а водитель зеленой машины намерен выполнить разворот.
Водители всех автомобилей могут продолжить движение, поскольку грузовику и зеленому авто горит зеленый сигнал светофора. Белому автомобилю на основной секции горит красный, но включена стрелочка зеленого цвета в дополнительной, позволяющей проехать вправо.
Самой большой ошибкой в этой ситуации будет считать, если светофоры позволяют движение всем трем автомобилям, то водители разъедутся, руководствуясь правилом правой руки, и у водителя белой машины будет преимущество перед грузовиком. Но на самом деле это не так.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".
Выходит, что водитель белого автомобиля должен дать дорогу грузовику и зеленой машине. Некоторые могут спросить: откуда водителю белого автомобиля знать, зеленое авто идет на разворот, а не просто поворачивает налево? Ведь, если он поворачивает налево, то траектории движения автомобилей вообще не пересекаются, и они могут одновременно проехать перекресток.
Во-первых, в любом случае пункт 16.9 ПДД обязывает уступить дорогу. Во-вторых, водителю зеленого автомобиля в этой ситуации поворот налево вообще запрещается, ведь тогда он выедет на дорогу с односторонним движением и будет ехать против потока, о чем свидетельствуют знаки 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
Остается выяснить, как разъедутся грузовик и зеленый автомобиль.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".
Итак, порядок разъезда будет следующим: грузовик, зеленый автомобиль, белый автомобиль.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.
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