Тест по ПДД: кто проедет первым в сложной ситуации на перекрестке

Каков будет порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. Какой автомобиль в изображенной на рисунке ситуации проедет участок дороги первым, а какой — последним?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный автомобиль и грузовик первые, белый последний. Белый автомобиль первый, красный и грузовик последние. Грузовик первый, красный автомобиль последний. Красный автомобиль первый, грузовик последний.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку подъехали три транспортных средства. Красный автомобиль проезжает прямо, грузовик поворачивает направо, а водитель белой машины намерен выполнить разворот.





Видно, что водитель грузовика выезжает с грунтовой дороги. Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".

То есть, несмотря на небольшой отрезок покрытия перед перекрестком, водитель грузовика находится на второстепенной дороге, а значит, проедет этот перекресток последним.

Белый и красный автомобили движутся со встречных направлений по равнозначной дороге. В таких случаях читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом водитель белой машины пропустит красную и проедет перекресток вторым, а последним двинется водитель грузовика.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по порядку проезда перекрестков — здесь и здесь.