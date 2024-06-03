Тест з ПДР: хто проїде першим в складній ситуації на перехресті

Яким буде порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзд перехресть. Який автомобіль в зображеній на малюнку ситуації проїде ділянку дороги першим, а який — останнім?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль та вантажівка перші, білий останній. Білий автомобіль перший, червоний та вантажівка останні. Вантажівка перша, червоний автомобіль останній. Червоний автомобіль перший, вантажівка остання.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Червоний автомобіль проїжджає прямо, вантажівка повертає праворуч, а водій білої машини має намір виконати розворот.





Як видно, водій вантажівки виїжджає з ґрунтової дороги. Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Тобто, попри невеличкий відрізок покриття перед перехрестям, водій вантажівки знаходиться на другорядній дорозі, а значить проїде це перехрестя останнім.

Білий та червоний автомобілі рухаються з зустрічних напрямків по рівнозначній дорозі. В таких випадках читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином водій білої машини пропустить червону і проїде перехрестя другим, а останнім рушить водій вантажівки.

Правильна відповідь №4

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