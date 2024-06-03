Тест з ПДР: хто проїде першим в складній ситуації на перехресті

Складний випадок на перехресті — який автомобіль проїде першим
Задача з теми проїзд перехресть. Який автомобіль в зображеній на малюнку ситуації проїде ділянку дороги першим, а який — останнім?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль та вантажівка перші, білий останній.
- Білий автомобіль перший, червоний та вантажівка останні.
- Вантажівка перша, червоний автомобіль останній.
- Червоний автомобіль перший, вантажівка остання.
Розбір задачі
До нерегульованого перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Червоний автомобіль проїжджає прямо, вантажівка повертає праворуч, а водій білої машини має намір виконати розворот.
Як видно, водій вантажівки виїжджає з ґрунтової дороги. Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".
Тобто, попри невеличкий відрізок покриття перед перехрестям, водій вантажівки знаходиться на другорядній дорозі, а значить проїде це перехрестя останнім.
Білий та червоний автомобілі рухаються з зустрічних напрямків по рівнозначній дорозі. В таких випадках читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Таким чином водій білої машини пропустить червону і проїде перехрестя другим, а останнім рушить водій вантажівки.
Правильна відповідь №4
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