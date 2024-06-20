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Лише 51% відповіли правильно — який порядок роз'їзду на перехресті

20 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Цей тест з ПДР провалює половина — як роз'їдуться автомобілі
Хто поїде першим? Малюнок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Завдання з теми перетину перехресть. Вкажіть черговість проїзду автомобілів у зображеній на малюнку ситуації.

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповідей

  1. Білий автомобіль, вантажівка, зелений.
  2. Білий автомобіль, зелений, вантажівка.
  3. Зелений автомобіль, білий, вантажівка.
  4. Вантажівка, білий автомобіль, зелений.

Розбір задачі

Водії білого автомобіля та вантажівки збираються повернути ліворуч, а водій зеленої машини проїхати прямо.

На перехресті встановлено знаки пріоритету. На дорозі зеленого автомобіля встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".


Лише 51% відповіли правильно — який порядок роз'їзду на перехресті - фото 1

А перед водіями вантажівки та білої машини видно знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".


Лише 51% відповіли правильно — який порядок роз'їзду на перехресті - фото 2

По знаках чітко видно, що вантажівка та білий автомобіль перебувають на головних дорогах. Таким чином зелений автомобіль проїде останнім.

Тепер треба визначити, хто покине перехрестя першим — вантажівка чи біле авто? Знаки у цьому разі не визначають черговість.

Для ситуацій, коли траєкторії руху транспортних засобів на рівнозначних дорогах перетинаються, черговість проїзду визначається за всім відомому правилу правої руки.

Тобто дорогу зобов'язаний дати водій, до якого інший транспортний засіб наближається праворуч. Таким чином білий автомобіль проїде другим, тому що для нього перешкодою праворуч є вантажівка, яка залишить перехрестя першою.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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