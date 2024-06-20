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Лишь 51% ответили правильно — каков порядок разъезда на перекрестке

20 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Этот тест по ПДД проваливает половина — как разъедутся автомобили
Кто поедет первым? Рисунок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача на тему пересечение перекрестков. Укажите очередность проезда автомобилей в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответов

  1. Белый автомобиль, грузовик, зеленый.
  2. Белый автомобиль, зеленый, грузовик.
  3. Зеленый автомобиль, белый, грузовик.
  4. Грузовик, белый автомобиль, зеленый.

Разбор задачи

Водители белого автомобиля и грузовика собираются повернуть налево, а водитель зеленой машины — проехать прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета. На дороге зеленого автомобиля установлен знак 2.1 "Уступи дорогу".


Лишь 51% ответили правильно — каков порядок разъезда на перекрестке - фото 1

А перед водителями грузовика и белой машины видно знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".


Лишь 51% ответили правильно — каков порядок разъезда на перекрестке - фото 2

По знакам четко видно, что грузовик и белый автомобиль находятся на главных дорогах. Таки образом, зеленый автомобиль проедет последним.

Теперь нужно определить, кто покинет перекресток первым — грузовик или белое авто? Знаки в данном случае не определяют очередность.

Для ситуаций, когда траектории движения транспортных средств на равнозначных дорогах пересекаются, очередность проезда определяется по хорошо всем известному правилу правой руки.

То есть дорогу обязан уступить водитель, к которому другое транспортное средство приближается справа. Таким образом белый автомобиль проедет вторым, так как для него помехой справа является грузовик, который покинет перекресток первым.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

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