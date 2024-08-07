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Распространена ошибка по ПДД — в какой последовательности разъедутся ТС

7 августа 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест — в какой последовательности разъедутся ТС
Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. Каким будет правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Велосипедист, белый автомобиль, желтый.
  2. Велосипедист, желтый автомобиль, белый.
  3. Желтый автомобиль, белый, велосипедист.
  4. Белый автомобиль, желтый, велосипедист.
  5. Белый автомобиль, велосипедист, желтый.

Разбор задачи

Распространена ошибка с ПДД — в какой последовательности разъедутся автомобили - фото 1

На перекрестке белый автомобиль и велосипедист проезжают прямо, а водитель желтой машины намерен повернуть налево. Перекресток не оборудован светофорами, но на нем размещены знаки приоритета.

Знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога".


Распространена ошибка с ПДД - в какой последовательности разъедутся автомобили - фото 2
Распространена ошибка с ПДД — в какой последовательности разъедутся автомобили - фото 3

На главной дороге находится только велосипедист, в то же время водители легковых автомобилей двигаются по второстепенной.

Итак, велосипедист проезжает первым.

Чтобы разобраться, как разъедутся белый и желтый автомобили, читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом, последним проедет перекресток водитель желтого автомобиля, ведь он поворачивает налево и должен дать дорогую водителю белой машины.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду перекрестков — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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