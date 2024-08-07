ПДД тест — в какой последовательности разъедутся ТС

Распространена ошибка по ПДД — в какой последовательности разъедутся ТС
Задача по теме проезда перекрестков. Каким будет правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедист, белый автомобиль, желтый.
- Велосипедист, желтый автомобиль, белый.
- Желтый автомобиль, белый, велосипедист.
- Белый автомобиль, желтый, велосипедист.
- Белый автомобиль, велосипедист, желтый.
Разбор задачи
На перекрестке белый автомобиль и велосипедист проезжают прямо, а водитель желтой машины намерен повернуть налево. Перекресток не оборудован светофорами, но на нем размещены знаки приоритета.
Знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога".
На главной дороге находится только велосипедист, в то же время водители легковых автомобилей двигаются по второстепенной.
Итак, велосипедист проезжает первым.
Чтобы разобраться, как разъедутся белый и желтый автомобили, читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Таким образом, последним проедет перекресток водитель желтого автомобиля, ведь он поворачивает налево и должен дать дорогую водителю белой машины.
Правильный ответ №1
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