Тест по ПДД: кто проедет последним перегруженный перекресток за городом

Кто имеет преимущество? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по правилам пересечения перекрестка. Какой автомобиль проедет последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего грузовика. Водитель зеленого автомобиля. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

Перекресток не оборудован светофорами и знаками, причем дорожное покрытие везде одинаковое. Итак, имеем типичный нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Красный автомобиль поворачивает направо, зеленый и белый — налево, а грузовик проезжает прямо.





На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Согласно этому пункту преимущество в движении имеет водитель красного автомобиля, не имеющий помехи с правой стороны. После того как он проедет перекресток, помеха справа исчезнет у водителя зеленого авто. За ним покинет перекресток водитель грузовика, а последним отправится водитель белой машины.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.