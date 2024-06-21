Тест по ПДД: кто проедет последним перегруженный перекресток за городом

Чрезмерно оживленный перекресток — кто проедет последним согласно правилам дорожного движения
Задача по правилам пересечения перекрестка. Какой автомобиль проедет последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего грузовика.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
Разбор задачи
Перекресток не оборудован светофорами и знаками, причем дорожное покрытие везде одинаковое. Итак, имеем типичный нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.
Красный автомобиль поворачивает направо, зеленый и белый — налево, а грузовик проезжает прямо.
На таких перекрестках водители обязаны разъезжаться по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Согласно этому пункту преимущество в движении имеет водитель красного автомобиля, не имеющий помехи с правой стороны. После того как он проедет перекресток, помеха справа исчезнет у водителя зеленого авто. За ним покинет перекресток водитель грузовика, а последним отправится водитель белой машины.
Правильный ответ №4
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