Тест з ПДР: хто проїде останнім перевантажене перехрестя за містом

Хто має перевагу? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з правил перетину перехрестя. Який автомобіль проїде останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синьої вантажівки. Водій зеленого автомобіля. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Перехрестя не обладнане світлофорами та знаками, при чому дорожнє покриття скрізь однакове. Отже, маємо типове нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

Червоний автомобіль повертає праворуч, зелений та білий — ліворуч, а вантажівка проїжджає прямо.





На таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Згідно з цим пунктом перевагу у русі має водій червоного автомобіля, який не має перешкоди з правого боку. Після того, як він проїде перехрестя, перешкода зникне у водія зеленого авто. За ним залишить перехрестя водій вантажівки, а останнім вирушить водій білої машини.

Правильна відповідь №4

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