Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Надмірно жваве перехрестя — хто проїде останнім згідно з правилами дорожнього руху arrow

Надмірно жваве перехрестя — хто проїде останнім згідно з правилами дорожнього руху

21 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР: хто проїде останнім перевантажене перехрестя за містом
Хто має перевагу? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з правил перетину перехрестя. Який автомобіль проїде останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синьої вантажівки.
  3. Водій зеленого автомобіля.
  4. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Перехрестя не обладнане світлофорами та знаками, при чому дорожнє покриття скрізь однакове. Отже, маємо типове нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

Червоний автомобіль повертає праворуч, зелений та білий — ліворуч, а вантажівка проїжджає прямо.


Надмірно жваве перехрестя — хто проїде останнім згідно з правилами дорожнього руху - фото 1

На таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Згідно з цим пунктом перевагу у русі має водій червоного автомобіля, який не має перешкоди з правого боку. Після того, як він проїде перехрестя, перешкода зникне у водія зеленого авто. За ним залишить перехрестя водій вантажівки, а останнім вирушить водій білої машини.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.

авто
автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту