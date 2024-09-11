Экспресс-тест по ПДД — кто уступит, водитель автомобиля или велосипедист

Кто уступит? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезд перекрестков. Должен ли водитель белого автомобиля уступить дорогу велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Не должен, ведь он едет по главной дороге. Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке. Должен дать дорогу.

Разбор задачи

Белый автомобиль намерен повернуть направо, а велосипедист — продолжить движение прямо.

На перекрестке установлены знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги" под ним.





Но в изображенной ситуации никакого преимущества водителю авто это не дает.

Читаем пункт 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Следовательно, водитель автомобиля обязан пропустить велосипедиста в изображенной ситуации.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.