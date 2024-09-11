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Быстрый тест по ПДД — должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту

11 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — кто уступит, водитель автомобиля или велосипедист
Кто уступит? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезд перекрестков. Должен ли водитель белого автомобиля уступить дорогу велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Не должен, ведь он едет по главной дороге.
  2. Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке.
  3. Должен дать дорогу.

Разбор задачи

Быстрый тест по ПДД — должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту - фото 1

Белый автомобиль намерен повернуть направо, а велосипедист — продолжить движение прямо.

На перекрестке установлены знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги" под ним.


Быстрый тест по ПДД — должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту - фото 2

Но в изображенной ситуации никакого преимущества водителю авто это не дает.

Читаем пункт 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Следовательно, водитель автомобиля обязан пропустить велосипедиста в изображенной ситуации.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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