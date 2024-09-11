Экспресс-тест по ПДД — кто уступит, водитель автомобиля или велосипедист

Быстрый тест по ПДД — должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту
Задача по теме проезд перекрестков. Должен ли водитель белого автомобиля уступить дорогу велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Не должен, ведь он едет по главной дороге.
- Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке.
- Должен дать дорогу.
Разбор задачи
Белый автомобиль намерен повернуть направо, а велосипедист — продолжить движение прямо.
На перекрестке установлены знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги" под ним.
Но в изображенной ситуации никакого преимущества водителю авто это не дает.
Читаем пункт 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".
Следовательно, водитель автомобиля обязан пропустить велосипедиста в изображенной ситуации.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.
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