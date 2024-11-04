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Тестування з ПДР — хто має перевагу в складній ситуації

4 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Хитрий ПДР тест — хто має перевагу у складних дорожніх умовах
Хто в пріоритеті? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Тестування з ПДР — хто має перевагу в складній ситуації - фото 1

Ділянка дороги має по три смуги для руху в одному напрямку.

При цьому на середній смузі проводяться дорожні роботи, що засвідчують знаки 1.37 "Дорожні роботи" та 4.9 "Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку".


Тестування з ПДР — хто має перевагу в складній ситуації - фото 2
Тестування з ПДР — хто має перевагу в складній ситуації - фото 3

Водій синього автомобіля, який рухається середньою смугою, має намір перестроїтися в ліву, а водій жовтого авто, який рухається в лівій смузі, має намір об'їхати перешкоду з правого боку.

Водіям-новачкам може здатися, що дорогу має дати водій синього автомобіля, позаяк саме на його смузі знаходиться перешкода.

Водій жовтого автомобіля мав би перевагу, аби продовжував рухатися прямо, а в зображеній на малюнку ситуації маємо одночасне перестроювання.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Таким чином, поступитися має водій жовтого автомобіля, від якого синя машина знаходиться праворуч.

Питання, навіщо в цій ситуації водію жовтого автомобіля перестроюватися в праву смугу замість того, щоб їхати прямо, залишається відкритим.

Правильна відповідь №1

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ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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