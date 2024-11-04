Хитрий ПДР тест — хто має перевагу у складних дорожніх умовах

Тестування з ПДР — хто має перевагу в складній ситуації
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
Ділянка дороги має по три смуги для руху в одному напрямку.
При цьому на середній смузі проводяться дорожні роботи, що засвідчують знаки 1.37 "Дорожні роботи" та 4.9 "Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку".
Водій синього автомобіля, який рухається середньою смугою, має намір перестроїтися в ліву, а водій жовтого авто, який рухається в лівій смузі, має намір об'їхати перешкоду з правого боку.
Водіям-новачкам може здатися, що дорогу має дати водій синього автомобіля, позаяк саме на його смузі знаходиться перешкода.
Водій жовтого автомобіля мав би перевагу, аби продовжував рухатися прямо, а в зображеній на малюнку ситуації маємо одночасне перестроювання.
Читаємо пункт 10.3 ПДР:
"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".
Таким чином, поступитися має водій жовтого автомобіля, від якого синя машина знаходиться праворуч.
Питання, навіщо в цій ситуації водію жовтого автомобіля перестроюватися в праву смугу замість того, щоб їхати прямо, залишається відкритим.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
Читайте Новини.LIVE!