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Складний тест з ПДР — хто порушник на круговому перехресті

31 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Складний ПДР тест — знайдіть порушника на круговому перехресті
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Водій якого транспортного засобу порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водії зеленого та вантажного автомобілів.
  3. Водії жовтого та вантажного автомобілів.
  4. Водій жовтого автомобіля.
  5. Водій вантажного автомобіля.
  6. Усі порушують ПДР.
  7. Ніхто не порушує ПДР.

Розбір задачі

Складний тест з ПДР — хто порушник на круговому перехресті - фото 1

На круговому перехресті водій вантажівки має намір розвернутися, зелена машина заїжджає на коло, а жовтий автомобіль з'їжджає з нього.

Водій зеленого авто не увімкнув жодного показника повороту при в'їзді на кругове перехрестя, але він нічого не порушив, адже цього не вимагають ПДР. Також водій перед в'їздом на коло зайняв ліву смугу, але й тут він правил не порушив.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Тобто на коло можна заїжджати з будь-якої смуги.

З'їжджати з кільця також дозволяється з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками або розміткою й це не створює перешкод транспортним засобам, що рухаються у попутному напрямку.

Тому в зображеній ситуації не порушує правил й водій жовтого автомобіля.

Не правий тут водій вантажівки, який порушив вимоги знаку 4.10 "Круговий рух".


Складний тест з ПДР — хто порушник на круговому перехресті - фото 2

Вантажівка розвертається проти напрямку вказаного на знаку, а це заборонено ПДР.

Правильна відповідь №5

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ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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