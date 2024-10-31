Експрес-тест з ПДР — як правильно розгорнутися на круговому перехресті

Як розвернутися? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача з теми проїзду кругових перехресть. За якою траєкторією може розвернутися водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

За траєкторією А, поступившись дорогою вантажівці. За траєкторією А, користуючись перевагою перед вантажівкою. За траєкторією Б, поступившись дорогою вантажівці. За траєкторією Б, користуючись перевагою перед вантажівкою.

Розбір задачі

Знак 4.10 "Круговий рух" перед перехрестям вимагає об'їзду клумби у напрямку, вказаному стрілками.

Тому водій червоного автомобіля не має права розвернутися за траєкторією "Б". Йому доведеться проїхати коло за траєкторією "А", щоб потрапити туди, куди йому треба.

Тепер друге питання: хто має перевагу — вантажівка, або червоне авто?

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Тобто водій червоної машини має поступитися вантажівці.

Правильна відповідь №1

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