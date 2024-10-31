Експрес-тест з ПДР — як правильно розгорнутися на круговому перехресті

Швидкий тест з ПДР — як правильно розгорнутися на колі
Задача з теми проїзду кругових перехресть. За якою траєкторією може розвернутися водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Intensive Driving.
Варіанти відповіді
- За траєкторією А, поступившись дорогою вантажівці.
- За траєкторією А, користуючись перевагою перед вантажівкою.
- За траєкторією Б, поступившись дорогою вантажівці.
- За траєкторією Б, користуючись перевагою перед вантажівкою.
Розбір задачі
Знак 4.10 "Круговий рух" перед перехрестям вимагає об'їзду клумби у напрямку, вказаному стрілками.
Тому водій червоного автомобіля не має права розвернутися за траєкторією "Б". Йому доведеться проїхати коло за траєкторією "А", щоб потрапити туди, куди йому треба.
Тепер друге питання: хто має перевагу — вантажівка, або червоне авто?
Читаємо пункт 10.11 ПДР:
"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".
Тобто водій червоної машини має поступитися вантажівці.
Правильна відповідь №1
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