Тест на знання ПДР — чи дозволений водію жвавий поворот ліворуч

Можна повернути ліворуч? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві синього авто повернути ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

Дозволений. Заборонений.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля має намір повернути ліворуч. Для цього йому потрібно об’їхати одразу чотири машини, які зупинилися на основний червоний сигнал світлофора. Але у додатковій секції увімкнена зелена стрілочка повороту ліворуч.

Читаємо розділ Е пункту 8.7.3. ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Отже, сигнал світлофора дозволяє водієві синього авто поворот ліворуч. Але чи може він для цього заїхати на трамвайні колії?

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об’їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об’їзду, без виїзду на трамвайну колію".

Отже, водію синього авто задуманий маневр дозволений.

Правильна відповідь №1

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