Тест на знання ПДР — чи дозволений водію жвавий поворот ліворуч

Швидкий тест з ПДР — чи дозволений водію карколомний поворот ліворуч
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві синього авто повернути ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Intensive Driving.
Варіанти відповіді
- Дозволений.
- Заборонений.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля має намір повернути ліворуч. Для цього йому потрібно об’їхати одразу чотири машини, які зупинилися на основний червоний сигнал світлофора. Але у додатковій секції увімкнена зелена стрілочка повороту ліворуч.
Читаємо розділ Е пункту 8.7.3. ПДР:
"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".
Отже, сигнал світлофора дозволяє водієві синього авто поворот ліворуч. Але чи може він для цього заїхати на трамвайні колії?
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об’їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об’їзду, без виїзду на трамвайну колію".
Отже, водію синього авто задуманий маневр дозволений.
Правильна відповідь №1
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