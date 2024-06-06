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Складні маневри — хто з водіїв порушує правила дорожнього руху

6 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР: хто порушує правила, маневруючи на перехресті
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушить правила, виконавши задуманий маневр, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленої машини повертає праворуч, а водій червоної має намір виконати розворот.

Водій зеленого автомобіля увімкнув відповідний покажчик повороту та завчасно зайняв відповідне крайнє праве положення на проїзній частині. До того ж над перехрестям встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".


Складні маневри — хто з водіїв порушує правила дорожнього руху - фото 1

Що ж може заборонити йому проїхати в задуманому напрямку? Нічого. Але недосвідчених водіїв часто лякає знак 5.32.3 "Тупик".


Складні маневри — хто з водіїв порушує правила дорожнього руху - фото 2

Новачкові може здатися, що цей знак забороняє рух праворуч. Насправді він просто попереджає, що дорога праворуч не має наскрізного проїзду, тобто веде в тупик. Отже, водій зеленого автомобіля може спокійно повертати праворуч.

Водій червоної машини також перед розворотом увімкнув відповідний лівий покажчик повороту. Але тут є питання, чи зайняв він відповідне крайнє положення? Можливо розворот потрібно виконувати з трамвайної колії попутного напрямку?

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

В зображеній на малюнку ситуації напрямок руху якраз визначено дорожнім знаком 5.16 "Напрямки руху по смугах".


Складні маневри — хто з водіїв порушує правила дорожнього руху - фото 3

Згідно з цим знаком, поворот ліворуч та розворот повинні виконуватися з крайньої лівої смуги, а не з трамвайних колій.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми розташування транспортних засобів на дорозі — тут і тут.

ПДР
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