Тест з ПДР: хто порушує правила, маневруючи на перехресті

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушить правила, виконавши задуманий маневр, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва водії порушать правила. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленої машини повертає праворуч, а водій червоної має намір виконати розворот.

Водій зеленого автомобіля увімкнув відповідний покажчик повороту та завчасно зайняв відповідне крайнє праве положення на проїзній частині. До того ж над перехрестям встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".





Що ж може заборонити йому проїхати в задуманому напрямку? Нічого. Але недосвідчених водіїв часто лякає знак 5.32.3 "Тупик".





Новачкові може здатися, що цей знак забороняє рух праворуч. Насправді він просто попереджає, що дорога праворуч не має наскрізного проїзду, тобто веде в тупик. Отже, водій зеленого автомобіля може спокійно повертати праворуч.

Водій червоної машини також перед розворотом увімкнув відповідний лівий покажчик повороту. Але тут є питання, чи зайняв він відповідне крайнє положення? Можливо розворот потрібно виконувати з трамвайної колії попутного напрямку?

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

В зображеній на малюнку ситуації напрямок руху якраз визначено дорожнім знаком 5.16 "Напрямки руху по смугах".





Згідно з цим знаком, поворот ліворуч та розворот повинні виконуватися з крайньої лівої смуги, а не з трамвайних колій.

Правильна відповідь №4

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