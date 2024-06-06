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Сложные маневры — кто из водителей нарушает правила дорожного движения

6 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест по ПДД: кто нарушает правила, маневрируя на перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушит правила, выполнив задуманный маневр, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушат правила.
  4. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель зеленой машины поворачивает направо, а водитель красной намерен выполнить разворот.

Водитель зеленого автомобиля включил соответствующий указатель поворота и заранее занял соответствующее правое положение на проезжей части. К тому же над перекрестком установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам".


Сложные маневры - кто из водителей нарушает правила дорожного движения - фото 1

Что может запретить ему проехать в задуманном направлении? Ничего. Но неопытных водителей часто пугает знак 5.32.3 "Тупик".


Сложные маневры - кто из водителей нарушает правила дорожного движения - фото 2

Новичку может показаться, что этот знак запрещает движение направо. На самом деле он просто предупреждает, что дорога направо не имеет сквозного проезда, то есть ведет в тупик. Следовательно, водитель зеленого автомобиля может спокойно поворачивать направо.

Водитель красной машины также перед разворотом включил соответствующий левый указатель поворота. Но есть ли вопрос, занял ли он соответствующее крайнее положение? Возможно, разворот нужно выполнять с трамвайного пути попутного направления?

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

В изображенной на рисунке ситуации направление движения как раз определено дорожным знаком 5.16 "Направления движения по полосам".


Сложные маневры - кто из водителей нарушает правила дорожного движения - фото 3

Согласно этому знаку, поворот налево и разворот должны выполняться с крайней левой полосы, а не с трамвайных путей.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме расположения транспортных средств на дороге — здесь и здесь.

ПДД
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авто

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