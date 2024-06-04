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Тест з ПДР на уважність — в яких випадках можна проїхати заборонні знаки

4 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР: лише уважні водії знають, чи заборонений проїзд
Чи можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми заборонні знаки. За яких умов водієві білого автомобіля дозволяється проїхати прямо в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання з ПДР запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За умови, що водій проживає в цій зоні.
  2. За умови, що водій обслуговує підприємства, розташовані в цій зоні.
  3. За умови, що водій працює в цій зоні.
  4. Відповіді один та три.
  5. Дозволяється проїхати за будь-яких умов.
  6. За будь-яких умов проїхати забороняється.

Розбір задачі

Білий автомобіль має намір проїхати прямо, але перед ним встановлено знак 3.1 "Рух заборонено".


Тест з ПДР на уважність — в яких випадках можна проїхати заборонні знаки - фото 1

Які для цього знаку є виключення? Дія знаку не поширюється:

  • на транспортні засоби що рухаються за встановленими маршрутами;
  • на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними відповідним дорожнім знаком;
  • на транспортні засоби, що належать громадянам, які проживають у цій зоні;
  • на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, розташовані у цій зоні.

Але в зображеній ситуації жодних виключень бути не може, адже нижче встановлено ще один знак 3.43 "Небезпека".


Тест з ПДР на уважність — в яких випадках можна проїхати заборонні знаки - фото 2

Цей знак забороняє проїзд усіх без виключень учасників дорожнього руху. Таке часто пов'язано з ДТП, іншими аваріями, проявами стихійного лиха тощо. Тому водієві білого автомобіля продовжити рух прямо забороняється за будь-яких умов.

Правильна відповідь №6

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.

ПДР
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