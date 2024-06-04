Тест з ПДР: лише уважні водії знають, чи заборонений проїзд

Чи можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми заборонні знаки. За яких умов водієві білого автомобіля дозволяється проїхати прямо в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання з ПДР запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За умови, що водій проживає в цій зоні. За умови, що водій обслуговує підприємства, розташовані в цій зоні. За умови, що водій працює в цій зоні. Відповіді один та три. Дозволяється проїхати за будь-яких умов. За будь-яких умов проїхати забороняється.

Розбір задачі

Білий автомобіль має намір проїхати прямо, але перед ним встановлено знак 3.1 "Рух заборонено".





Які для цього знаку є виключення? Дія знаку не поширюється:

на транспортні засоби що рухаються за встановленими маршрутами;

на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними відповідним дорожнім знаком;

на транспортні засоби, що належать громадянам, які проживають у цій зоні;

на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, розташовані у цій зоні.

Але в зображеній ситуації жодних виключень бути не може, адже нижче встановлено ще один знак 3.43 "Небезпека".





Цей знак забороняє проїзд усіх без виключень учасників дорожнього руху. Таке часто пов'язано з ДТП, іншими аваріями, проявами стихійного лиха тощо. Тому водієві білого автомобіля продовжити рух прямо забороняється за будь-яких умов.

Правильна відповідь №6

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.