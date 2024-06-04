Тест з ПДР: лише уважні водії знають, чи заборонений проїзд

Тест з ПДР на уважність — в яких випадках можна проїхати заборонні знаки
Задача з теми заборонні знаки. За яких умов водієві білого автомобіля дозволяється проїхати прямо в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання з ПДР запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За умови, що водій проживає в цій зоні.
- За умови, що водій обслуговує підприємства, розташовані в цій зоні.
- За умови, що водій працює в цій зоні.
- Відповіді один та три.
- Дозволяється проїхати за будь-яких умов.
- За будь-яких умов проїхати забороняється.
Розбір задачі
Білий автомобіль має намір проїхати прямо, але перед ним встановлено знак 3.1 "Рух заборонено".
Які для цього знаку є виключення? Дія знаку не поширюється:
- на транспортні засоби що рухаються за встановленими маршрутами;
- на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними відповідним дорожнім знаком;
- на транспортні засоби, що належать громадянам, які проживають у цій зоні;
- на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, розташовані у цій зоні.
Але в зображеній ситуації жодних виключень бути не може, адже нижче встановлено ще один знак 3.43 "Небезпека".
Цей знак забороняє проїзд усіх без виключень учасників дорожнього руху. Таке часто пов'язано з ДТП, іншими аваріями, проявами стихійного лиха тощо. Тому водієві білого автомобіля продовжити рух прямо забороняється за будь-яких умов.
Правильна відповідь №6
Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.
Читайте Новини.LIVE!