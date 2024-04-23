Цікавий тест з ПДР: в якому місці дозволена зупинка водієві синього авто

Де можна зупинитися? Малюнок: "За! Правилами"

Завдання на тему зупинки та стоянки машини. В якому місці в зображеній на малюнку ситуації дозволяється зупинитися водієві синього автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише в місці А. Лише в місці Б. В місцях А та Б. В місцях Б та В. В місцях А та В. Лише в місці В.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір зупинитися. Для цього йому пропонуються три місця на вибір. Найближчий до водія знак 3.34 "Зупинку заборонено".





Всім зрозуміло, що цей знак забороняє. Але питання, де саме він не дозволяє зупинятися? Зона дії цього знаку починається від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. А в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Виходить, що зупинитися до знаку, тобто в місці А, дозволяється, а от уже за знаком зробити цього не можна.

Але зона дії знаку 3.34 "Зупинку заборонено" виходить дуже невеликою, адже вона переривається дорожнім знаком 5.50 "Кінець населеного пункту".





Тобто зупинку заборонено лише для місця Б.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.