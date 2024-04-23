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Забагато знаків — в якому місці дозволена зупинка водієві синього автомобіля

23 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Цікавий тест з ПДР: в якому місці дозволена зупинка водієві синього авто
Де можна зупинитися? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Завдання на тему зупинки та стоянки машини. В якому місці в зображеній на малюнку ситуації дозволяється зупинитися водієві синього автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише в місці А.
  2. Лише в місці Б.
  3. В місцях А та Б.
  4. В місцях Б та В.
  5. В місцях А та В.
  6. Лише в місці В.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір зупинитися. Для цього йому пропонуються три місця на вибір. Найближчий до водія знак 3.34 "Зупинку заборонено".


Забагато знаків — в якому місці дозволена зупинка водієві синього автомобіля - фото 1

Всім зрозуміло, що цей знак забороняє. Але питання, де саме він не дозволяє зупинятися? Зона дії цього знаку починається від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. А в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Виходить, що зупинитися до знаку, тобто в місці А, дозволяється, а от уже за знаком зробити цього не можна.

Але зона дії знаку 3.34 "Зупинку заборонено" виходить дуже невеликою, адже вона переривається дорожнім знаком 5.50 "Кінець населеного пункту".


Забагато знаків — в якому місці дозволена зупинка водієві синього автомобіля - фото 2

Тобто зупинку заборонено лише для місця Б.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.

авто
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ПДР
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