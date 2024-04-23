Интересный тест по ПДД: в каком месте разрешена остановка водителю синего авто

Где можно остановиться? Рисунок: "За! Правилами"

Задание на тему остановки и стоянки машины. В каком месте в изображенной на рисунке ситуации разрешается остановиться водителю синего автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Лишь в месте А. Только в месте Б. В местах А и Б. В местах Б и В. В местах А и В. Только в месте В.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен остановиться. Для этого ему предлагаются три места по выбору. Ближайший к водителю знак 3.34 "Остановка запрещена".





Всем понятно, что этот знак запрещает. Но вопрос, где именно он не позволяет останавливаться?

Зона действия этого знака начинается от места установки до ближайшего перекрестка за ним. А в населенных пунктах, где нет перекрестков, до конца населенного пункта.

Выходит, что остановиться до знака, то есть в месте А, разрешается, а вот уже за знаком сделать этого нельзя.

Но зона действия знака 3.34 "Остановка запрещена" выходит очень небольшой, ведь она прерывается дорожным знаком 5.50 "Конец населенного пункта".





То есть остановка запрещена только для места Б.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки — здесь и здесь.