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Много знаков — в каком месте разрешена остановка водителю синего автомобиля

23 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Интересный тест по ПДД: в каком месте разрешена остановка водителю синего авто
Где можно остановиться? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задание на тему остановки и стоянки машины. В каком месте в изображенной на рисунке ситуации разрешается остановиться водителю синего автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Лишь в месте А.
  2. Только в месте Б.
  3. В местах А и Б.
  4. В местах Б и В.
  5. В местах А и В.
  6. Только в месте В.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен остановиться. Для этого ему предлагаются три места по выбору. Ближайший к водителю знак 3.34 "Остановка запрещена".


Слишком много знаков - в каком месте разрешена остановка водителю синего автомобиля - фото 1

Всем понятно, что этот знак запрещает. Но вопрос, где именно он не позволяет останавливаться?

Зона действия этого знака начинается от места установки до ближайшего перекрестка за ним. А в населенных пунктах, где нет перекрестков, до конца населенного пункта.

Выходит, что остановиться до знака, то есть в месте А, разрешается, а вот уже за знаком сделать этого нельзя.

Но зона действия знака 3.34 "Остановка запрещена" выходит очень небольшой, ведь она прерывается дорожным знаком 5.50 "Конец населенного пункта".


Много знаков - в каком месте разрешена остановка водителю синего автомобиля - фото 2

То есть остановка запрещена только для места Б.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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