Тест по ПДД: только внимательные водители знают, запрещен ли проезд

Тест по ПДД на внимательность — в каких случаях можно проехать запретительные знаки
Задача по теме запретительные знаки. При каких условиях водителю белого автомобиля можно проехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание по ПДД предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- При условии, что водитель проживает в этой зоне.
- При условии, что водитель обслуживает предприятия, расположенные в этой зоне.
- При условии, что водитель работает в этой зоне.
- Ответы один, два и три.
- Разрешается проехать при любых условиях.
- При любых условиях проехать запрещается.
Разбор задачи
Белый автомобиль намерен проехать прямо, но перед ним установлен знак 3.1 "Движение запрещено".
Какие исключения для этого знака? Действие знака не распространяется:
- на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам;
- на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными соответствующим дорожным знаком;
- на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в этой зоне;
- на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположены в этой зоне.
Но в изображенной ситуации никаких исключений быть не может, ведь ниже установлен еще один знак 3.43 "Опасность".
Этот знак запрещает проезд всех без исключения участников дорожного движения. Такое часто связано с ДТП, другими авариями, проявлениями стихийного бедствия и т.д. Поэтому водителю белого автомобиля продолжить движение прямо запрещается при любых условиях.
Правильный ответ №6
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