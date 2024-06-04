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Тест по ПДД на внимательность — в каких случаях можно проехать запретительные знаки

4 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест по ПДД: только внимательные водители знают, запрещен ли проезд
Можно ли проехать? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме запретительные знаки. При каких условиях водителю белого автомобиля можно проехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание по ПДД предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. При условии, что водитель проживает в этой зоне.
  2. При условии, что водитель обслуживает предприятия, расположенные в этой зоне.
  3. При условии, что водитель работает в этой зоне.
  4. Ответы один, два и три.
  5. Разрешается проехать при любых условиях.
  6. При любых условиях проехать запрещается.

Разбор задачи

Белый автомобиль намерен проехать прямо, но перед ним установлен знак 3.1 "Движение запрещено".


Тест с ПДД на внимательность - в каких случаях можно проехать запретительные знаки - фото 1

Какие исключения для этого знака? Действие знака не распространяется:

  • на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам;
  • на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными соответствующим дорожным знаком;
  • на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в этой зоне;
  • на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположены в этой зоне.

Но в изображенной ситуации никаких исключений быть не может, ведь ниже установлен еще один знак 3.43 "Опасность".


Тест с ПДД на внимательность - в каких случаях можно проехать запретительные знаки - фото 2

Этот знак запрещает проезд всех без исключения участников дорожного движения. Такое часто связано с ДТП, другими авариями, проявлениями стихийного бедствия и т.д. Поэтому водителю белого автомобиля продолжить движение прямо запрещается при любых условиях.

Правильный ответ №6

Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.

ПДД
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