Тест по ПДД: только внимательные водители знают, запрещен ли проезд

Можно ли проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме запретительные знаки. При каких условиях водителю белого автомобиля можно проехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание по ПДД предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

При условии, что водитель проживает в этой зоне. При условии, что водитель обслуживает предприятия, расположенные в этой зоне. При условии, что водитель работает в этой зоне. Ответы один, два и три. Разрешается проехать при любых условиях. При любых условиях проехать запрещается.

Разбор задачи

Белый автомобиль намерен проехать прямо, но перед ним установлен знак 3.1 "Движение запрещено".





Какие исключения для этого знака? Действие знака не распространяется:

на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам;

на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными соответствующим дорожным знаком;

на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в этой зоне;

на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположены в этой зоне.

Но в изображенной ситуации никаких исключений быть не может, ведь ниже установлен еще один знак 3.43 "Опасность".





Этот знак запрещает проезд всех без исключения участников дорожного движения. Такое часто связано с ДТП, другими авариями, проявлениями стихийного бедствия и т.д. Поэтому водителю белого автомобиля продолжить движение прямо запрещается при любых условиях.

Правильный ответ №6

Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.