Тест з ПДР: якої поширеної помилки припускаються водії на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з правил проїзду перехресть. Водій якого транспортного засобу має перевагу в зображеній на малюнку ситуації?

Задання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій легкового автомобіля. Водій трамвая.

Розбір задачі

До регульованого перехрестя під'їхав білий автомобіль, який має намір повернути ліворуч, та трамвай, що проїжджає прямо. На світлофорі увімкнено зелений сигнал, який дозволяє рух обидвом транспортним засобам в усіх напрямках.





Головне в зображеній ситуації не ухвалити хибне рішення. Адже неправильно буде вважати, що позаяк світлофор дозволяє рух обом водіям, то далі вони мусять роз'їжджатися за знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".





Згідно зі знаками пріоритету, водій авто знаходиться на головній дорозі, а водій трамвая — на другорядній. Тобто водій автомобіля начеб то має перевагу. Але, якщо на перехресті є світлофор, що працює, чи регулювальник, то на знаки пріоритету водії не повинні взагалі звертати увагу.

А роз'їхатися в зображеній ситуації потрібно згідно з пунктом 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.