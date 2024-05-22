Тест по ПДД: какую распространенную ошибку допускают водители на перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по правилам проезда перекрестков. Водитель какого транспортного средства имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель легкового автомобиля. Водитель трамвая.

Разбор задачи

К регулируемому перекрестку подъехал белый автомобиль, который намерен повернуть налево, и проезжающий прямо трамвай. На светофоре включен зеленый сигнал, разрешающий движение обоим транспортным средствам по всем направлениям.





Главное в изображенной ситуации не принять ошибочное решение. Ведь неправильно будет считать, что, поскольку светофор позволяет движение обоим водителям, то они должны разъезжаться по знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".





Согласно знакам приоритета, водитель авто находится на главной дороге, а водитель трамвая — на второстепенной. То есть водитель автомобиля вроде бы имеет преимущество. Но, если на перекрестке есть работающий светофор или регулировщик, то на знаки приоритета водители не должны вообще обращать внимание.

А разъехаться в изображенной ситуации нужно согласно пункту 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю имеет преимущество независимо от направления его движения".

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.