Тест по ПДД: какую распространенную ошибку допускают водители на перекрестке

Распространено заблуждение среди водителей — как на перекрестке разъедутся трамвай и авто
Задача по правилам проезда перекрестков. Водитель какого транспортного средства имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель легкового автомобиля.
- Водитель трамвая.
Разбор задачи
К регулируемому перекрестку подъехал белый автомобиль, который намерен повернуть налево, и проезжающий прямо трамвай. На светофоре включен зеленый сигнал, разрешающий движение обоим транспортным средствам по всем направлениям.
Главное в изображенной ситуации не принять ошибочное решение. Ведь неправильно будет считать, что, поскольку светофор позволяет движение обоим водителям, то они должны разъезжаться по знакам приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно знакам приоритета, водитель авто находится на главной дороге, а водитель трамвая — на второстепенной. То есть водитель автомобиля вроде бы имеет преимущество. Но, если на перекрестке есть работающий светофор или регулировщик, то на знаки приоритета водители не должны вообще обращать внимание.
А разъехаться в изображенной ситуации нужно согласно пункту 16.7 ПДД:
"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю имеет преимущество независимо от направления его движения".
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.
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