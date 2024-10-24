Тест на знание ПДД — разрешен ли водителю оживленный поворот налево

Можно повернуть налево? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю синего авто повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

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Варианты ответа

Разрешен. Запрещен.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля намерен повернуть налево. Для этого ему нужно объехать сразу четыре машины, остановившихся на основной красный сигнал светофора. Но в дополнительной секции включена зеленая стрелочка поворота налево.

Читаем раздел Е пункта 8.7.3. ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, двигающихся по другим направлениям".

Итак, сигнал светофора позволяет водителю синего авто повернуть налево. Но может ли он для этого заехать на трамвайные пути?

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна выполнение объезда, без выезда на трамвайный путь".

Итак, водителю синего авто задуман маневр разрешен.

Правильный ответ №1

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