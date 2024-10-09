Хитрий тест з ПДР — хто кому поступиться на круговому перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзду перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть кругове перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль, жовтий, вантажівка. Жовтий автомобіль, зелений, вантажівка. Вантажівка, зелений автомобіль, жовтий. Вантажівка, жовтий автомобіль, зелений. Зелений автомобіль, вантажівка, жовтий. Жовтий автомобіль, вантажівка, зелений.

Розбір задачі

На круговому перехресті жовта та зелена машини рухаються по колу, а вантажівка збирається в'їхати на перехрестя.

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзд клумби (центрального острівця) в напрямку вказаному стрілками на перехресті.





Читаємо 3 частину пункту 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, водій вантажівки зобов'язаний дати дорогу обом автомобілям, що вже рухаються по колу, а значить має проїхати останнім.

Зелена та жовта машини рухаються по колу, тобто знаходяться на рівнозначних дорогах.

Читаємо 1 частину пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Тобто, поступитися має той, хто має перешкоду з правого боку — водій зеленого автомобіля.

Отже, порядок роз'їзду буде таким: жовтий автомобіль, зелений, вантажівка.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.