Хитрий тест з ПДР — хто кому поступиться на круговому перехресті

ПДР тест — як розв'язати складний випадок на круговому перехресті
Задача з теми проїзду перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть кругове перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений автомобіль, жовтий, вантажівка.
- Жовтий автомобіль, зелений, вантажівка.
- Вантажівка, зелений автомобіль, жовтий.
- Вантажівка, жовтий автомобіль, зелений.
- Зелений автомобіль, вантажівка, жовтий.
- Жовтий автомобіль, вантажівка, зелений.
Розбір задачі
На круговому перехресті жовта та зелена машини рухаються по колу, а вантажівка збирається в'їхати на перехрестя.
Перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзд клумби (центрального острівця) в напрямку вказаному стрілками на перехресті.
Читаємо 3 частину пункту 16.12 ПДР:
"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Таким чином, водій вантажівки зобов'язаний дати дорогу обом автомобілям, що вже рухаються по колу, а значить має проїхати останнім.
Зелена та жовта машини рухаються по колу, тобто знаходяться на рівнозначних дорогах.
Читаємо 1 частину пункту 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
Тобто, поступитися має той, хто має перешкоду з правого боку — водій зеленого автомобіля.
Отже, порядок роз'їзду буде таким: жовтий автомобіль, зелений, вантажівка.
Правильна відповідь №2
Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.
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