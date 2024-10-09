Хитрый тест по ПДД — кто кому уступит на круговом перекрестке

ПДД тест — как решить сложный случай на круговом перекрестке
Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке автомобили проедут круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль, желтый, грузовик.
- Желтый автомобиль, зеленый, грузовик.
- Грузовик, зеленый автомобиль, желтый.
- Грузовик, желтый автомобиль, зеленый.
- Зеленый автомобиль, грузовик, желтый.
- Желтый автомобиль, грузовик, зеленый.
Разбор задачи
На круговом перекрестке желтая и зеленая машины двигаются по кругу, а грузовик собирается въехать на перекресток.
Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение", требующий объезда клумбы (центрального островка) в направлении указанном стрелками на перекрестке.
Читаем 3 часть пункта 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".
Таким образом, водитель грузовика обязан дать дорогу обоим автомобилям, уже двигающимся по кругу, а значит, должен проехать последним.
Зеленая и желтая машины двигаются по кругу, то есть находятся на равнозначных дорогах.
Читаем 1 часть пункта 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".
То есть уступить должен тот, кто имеет помеху с правой стороны — водитель зеленого автомобиля.
Итак, порядок разъезда будет таким: желтый автомобиль, зеленый, грузовик.
Правильный ответ №2
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