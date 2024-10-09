Хитрый тест по ПДД — кто кому уступит на круговом перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке автомобили проедут круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль, желтый, грузовик. Желтый автомобиль, зеленый, грузовик. Грузовик, зеленый автомобиль, желтый. Грузовик, желтый автомобиль, зеленый. Зеленый автомобиль, грузовик, желтый. Желтый автомобиль, грузовик, зеленый.

Разбор задачи

На круговом перекрестке желтая и зеленая машины двигаются по кругу, а грузовик собирается въехать на перекресток.

Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение", требующий объезда клумбы (центрального островка) в направлении указанном стрелками на перекрестке.





Читаем 3 часть пункта 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".

Таким образом, водитель грузовика обязан дать дорогу обоим автомобилям, уже двигающимся по кругу, а значит, должен проехать последним.

Зеленая и желтая машины двигаются по кругу, то есть находятся на равнозначных дорогах.

Читаем 1 часть пункта 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

То есть уступить должен тот, кто имеет помеху с правой стороны — водитель зеленого автомобиля.

Итак, порядок разъезда будет таким: желтый автомобиль, зеленый, грузовик.

Правильный ответ №2

Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.