Хитрая задача из ПДД — кто кому должен уступить на круговом перекрестке

Тестирование по ПДД — 90% водителей не могут правильно решить эту задачу
Задача сразу по двум темам ПДД "Начало движения и изменение его направления" и "Проезд перекрестков". Каков порядок разъезда на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, серый, оранжевый.
- Оранжевый автомобиль, серый, синий.
- Серый автомобиль, оранжевый, синий.
- Синий автомобиль, оранжевый, серый.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, в то же время водитель оранжевого — из правой в левую. Синяя машина пытается въехать в круг.
Перед перекрестком установлен знак 4.10 "Круговое движение", требующее объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
Чтобы определить, как водителю синего автомобиля въехать в круг, читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".
Таким образом, синяя машина должна дождаться, пока круг проедут серый и оранжевый автомобили.
Как разъехаться серой и оранжевой машинам, которые перестраиваются одновременно, выясним с помощью пункта 10.3. ПДД:
"При одновременной перестраивании транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".
Следовательно, серое авто, которое находится слева, обязано уступить дорогу находящейся справа оранжевой машине.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду круговых перекрестков — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!