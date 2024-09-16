Хитрая задача из ПДД — кто кому должен уступить на круговом перекрестке

Кто проедет последним? Рисунок: "ПДД, автомобили, дороги".

Задача сразу по двум темам ПДД "Начало движения и изменение его направления" и "Проезд перекрестков". Каков порядок разъезда на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, серый, оранжевый. Оранжевый автомобиль, серый, синий. Серый автомобиль, оранжевый, синий. Синий автомобиль, оранжевый, серый.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, в то же время водитель оранжевого — из правой в левую. Синяя машина пытается въехать в круг.

Перед перекрестком установлен знак 4.10 "Круговое движение", требующее объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.





Чтобы определить, как водителю синего автомобиля въехать в круг, читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".

Таким образом, синяя машина должна дождаться, пока круг проедут серый и оранжевый автомобили.

Как разъехаться серой и оранжевой машинам, которые перестраиваются одновременно, выясним с помощью пункта 10.3. ПДД:

"При одновременной перестраивании транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Следовательно, серое авто, которое находится слева, обязано уступить дорогу находящейся справа оранжевой машине.

Правильный ответ №2

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