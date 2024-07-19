Быстрый тест по ПДД — решите ситуацию на круговом перекрестке

Как правильно? Рисунок: "Ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезд круговых перекрестков. Правильно ли в изображенной на рисунке ситуации поступил водитель белого автомобиля, выполнив съезд с перекрестка одновременно с водителем синей машины?

Задание предложил канал "Ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Правильно. Неправильно.

Разбор задачи

Чтобы разобраться в изображенной ситуации, следует обратиться к пункту 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы во время выезда с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении направо".





В изображенной ситуации водитель белого автомобиля не нарушает ПДД. Машина не очутилась на полосе встречного движения. При этом направление движения на круговом перекрестке не определено дорожными знаками или разметкой. Также выезд белого авто с перекрестка не создаст помех транспортным средствам, ведь их там просто нет.

Правильный ответ №1

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