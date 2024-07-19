Швидкий тест з ПДР — розв'яжіть ситуацію на круговому перехресті

Як правильно? Малюнок: "Ти знаєш ПДР?"

Задача з теми проїзд кругових перехресть. Чи правильно в зображеній на малюнку ситуації вчинив водій білого автомобіля, виконавши з'їзд з перехрестя одночасно з водієм синьої машини?

Завдання запропонував канал "Ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Правильно. Неправильно.

Розбір задачі

Щоб розібратися в зображеній ситуації варто звернутися до пункту 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".





В зображеній ситуації водій білого автомобіля не порушує ПДР. Машина не опинилася на смузі зустрічного руху. При цьому напрямок руху на круговому перехресті не визначено дорожніми знаками чи розміткою. Також виїзд білого авто з перехрестя не створить перешкод транспортним засобам, адже їх там просто немає.

Правильна відповідь №1

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