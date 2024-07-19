Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як водіям одночасно з'їхати з кругового перехрестя — швидкий тест з ПДР arrow

Як водіям одночасно з'їхати з кругового перехрестя — швидкий тест з ПДР

19 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий тест з ПДР — розв'яжіть ситуацію на круговому перехресті
Як правильно? Малюнок: "Ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзд кругових перехресть. Чи правильно в зображеній на малюнку ситуації вчинив водій білого автомобіля, виконавши з'їзд з перехрестя одночасно з водієм синьої машини?

Завдання запропонував канал "Ти знаєш ПДР?"

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Правильно.
  2. Неправильно.

Розбір задачі

Щоб розібратися в зображеній ситуації варто звернутися до пункту 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".


Як водіям одночасно з'їхати з кругового перехрестя — швидкий тест з ПДР - фото 1

В зображеній ситуації водій білого автомобіля не порушує ПДР. Машина не опинилася на смузі зустрічного руху. При цьому напрямок руху на круговому перехресті не визначено дорожніми знаками чи розміткою. Також виїзд білого авто з перехрестя не створить перешкод транспортним засобам, адже їх там просто немає.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з тему проїзду кругових перехресть — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні