Тест з ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

Хто порушує ПДР — складна ситуація на круговому перехресті
Задача з теми проїзду кругових перехресть. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Білий автомобіль.
- Чорний автомобіль.
- Зелений автомобіль.
- Чорний та білий автомобілі.
- Зелений та чорний автомобілі.
- Вантажівка.
- Зелений та білий автомобілі.
Розбір задачі
На перехресті розташований дорожній знак 4.10 "Круговий рух". Він вимагає об'їзд клумби центрального острівця в напрямку, показаному стрілками.
Чотири транспортних засоби виїхали на кругове перехрестя та мають намір з'їхати з нього.
Червона вантажівка буде з'їздити в третю смугу. Читаємо другу частину пункту 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Вантажівка нікому не заважає, а отже може спокійно повернути в третю смугу, не порушуючи ПДР.
Чорне авто повертає на смугу зустрічного руху. Читаємо пункт 11.4 ПДР:
"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".
Отже, чорне авто порушує правила дорожнього руху.
Білий автомобіль має намір повернути у другу смугу. Як зазначалося, с кола машина може з'їздити в будь-яку смугу, тому водій білого авто не порушує ПДР.
Зелена машина також намагається з'їхати в другу смугу, але водій не увімкнув правий покажчик повороту.
Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху та зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Отже, зелена машина, як і чорний автомобіль, порушують правила дорожнього руху.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду кругових перехресть — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!