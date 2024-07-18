Тест з ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми проїзду кругових перехресть. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Білий автомобіль. Чорний автомобіль. Зелений автомобіль. Чорний та білий автомобілі. Зелений та чорний автомобілі. Вантажівка. Зелений та білий автомобілі.

Розбір задачі

На перехресті розташований дорожній знак 4.10 "Круговий рух". Він вимагає об'їзд клумби центрального острівця в напрямку, показаному стрілками.





Чотири транспортних засоби виїхали на кругове перехрестя та мають намір з'їхати з нього.

Червона вантажівка буде з'їздити в третю смугу. Читаємо другу частину пункту 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Вантажівка нікому не заважає, а отже може спокійно повернути в третю смугу, не порушуючи ПДР.

Чорне авто повертає на смугу зустрічного руху. Читаємо пункт 11.4 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".

Отже, чорне авто порушує правила дорожнього руху.

Білий автомобіль має намір повернути у другу смугу. Як зазначалося, с кола машина може з'їздити в будь-яку смугу, тому водій білого авто не порушує ПДР.

Зелена машина також намагається з'їхати в другу смугу, але водій не увімкнув правий покажчик повороту.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху та зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Отже, зелена машина, як і чорний автомобіль, порушують правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №5

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