Корисний тест з ПДР: як проїхати кругове перехрестя, щоб не потрапити в аварію

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "Школа Авто".

Корисне завдання з ПДР, адже через незнання правил проїзду кругових перехресть водії часто потрапляють у ДТП. За якою траєкторією водій може продовжити рух, не порушуючи правил?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторіями один та два. За траєкторією два. За траєкторіями два та три. За всіма траєкторіями.

На це питання неправильно відповіли 38% опитаних на каналі.

Розбір задачі





Одразу ж прочитаємо пункт 10.4. ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Це означає, що в'їжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги, а виїжджати можна лише з крайньої правої.

Багато водіїв, які з'їжджають із кола з другої смуги, грубо порушують правила дорожнього руху, навіть не підозрюючи про це. Якщо на сусідній смузі опиниться автомобіль, який рухається прямо, трапляється ДТП. І так, на жаль, відбувається часто.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з проїзду кругового перехрестя, який провалюють 90% водіїв. Також писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч.