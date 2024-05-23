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Нерішучість водія призводить до ДТП — як правильно проїхати кругове перехрестя

23 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Корисний тест з ПДР: як проїхати кругове перехрестя, щоб не потрапити в аварію
Яка траєкторія правильна? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Корисне завдання з ПДР, адже через незнання правил проїзду кругових перехресть водії часто потрапляють у ДТП. За якою траєкторією водій може продовжити рух, не порушуючи правил?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторіями один та два.
  2. За траєкторією два.
  3. За траєкторіями два та три.
  4. За всіма траєкторіями.

На це питання неправильно відповіли 38% опитаних на каналі.

Розбір задачі


Нерішучість водія призводить до ДТП — як правильно проїхати кругове перехрестя - фото 1

Одразу ж прочитаємо пункт 10.4. ПДР: 

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Це означає, що в'їжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги, а виїжджати можна лише з крайньої правої.

Багато водіїв, які з'їжджають із кола з другої смуги, грубо порушують правила дорожнього руху, навіть не підозрюючи про це. Якщо на сусідній смузі опиниться автомобіль, який рухається прямо, трапляється ДТП. І так, на жаль, відбувається часто.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з проїзду кругового перехрестя, який провалюють 90% водіїв. Також писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч.

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