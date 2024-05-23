Полезный тест по ПДД: как проехать круговой перекресток, чтобы не попасть в аварию

Какая траектория верна? Рисунок: "Школа Авто".

Полезная задача по ПДД, ведь из-за незнания правил проезда круговых перекрестков водители часто попадают в ДТП. По какой траектории водитель может продолжить движение, не нарушая правил?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По траекториям один и два. По траектории два. По траекториям два и три. По всем траекториям.

На этот вопрос ответили неправильно 38% опрошенных на канале.

Разбор задачи





Сразу же прочтем пункт 10.4. ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Это значит, что въезжать на круговой перекресток можно из любой полосы, а выезжать можно только из крайней правой.

Многие водители, съезжающие с круга со второй полосы, грубо нарушают правила дорожного движения, даже не подозревая об этом. Если на соседней полосе окажется двигающийся прямо автомобиль, случается ДТП. И так, к сожалению, происходит часто.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали тест по проезду кругового перекрестка, который проваливают 90% водителей. Также писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево.