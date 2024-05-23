Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Нерешительность водителя приводит к ДТП — как правильно проехать круговой перекресток arrow

Нерешительность водителя приводит к ДТП — как правильно проехать круговой перекресток

23 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Полезный тест по ПДД: как проехать круговой перекресток, чтобы не попасть в аварию
Какая траектория верна? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Полезная задача по ПДД, ведь из-за незнания правил проезда круговых перекрестков водители часто попадают в ДТП. По какой траектории водитель может продолжить движение, не нарушая правил?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. По траекториям один и два.
  2. По траектории два.
  3. По траекториям два и три.
  4. По всем траекториям.

На этот вопрос ответили неправильно 38% опрошенных на канале.

Разбор задачи


Нерешительность водителя приводит к ДТП - как правильно проехать круговой перекресток - фото 1

Сразу же прочтем пункт 10.4. ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Это значит, что въезжать на круговой перекресток можно из любой полосы, а выезжать можно только из крайней правой.

Многие водители, съезжающие с круга со второй полосы, грубо нарушают правила дорожного движения, даже не подозревая об этом. Если на соседней полосе окажется двигающийся прямо автомобиль, случается ДТП. И так, к сожалению, происходит часто.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали тест по проезду кругового перекрестка, который проваливают 90% водителей. Также писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ