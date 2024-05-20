Тест по ПДД: кто из водителей правильно включил поворотник на круговом перекрестке

Коварный круговой перекресток — кто из водителей правильно включил поворотник
Задание по теме проезда круговых перекрестков. Водитель какого автомобиля правильно включил указатель поворота в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя включили правильные указатели.
- Включать указатель поворота в изображенной ситуации не нужно.
Разбор задачи
Существует мнение, что левый поворотник дополнительно информирует других участников о намерении водителя ехать по кольцу, а не повернуть на первом съезде направо при выезде с кольца. Но что по этому поводу говорит закон?
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:
- перед началом движения и остановкой;
- перед перестройкой, поворотом или разворотом".
Другие основания для включения указателя поворота в правилах дорожного движения не прописаны.
Круговые перекрестки обозначаются соответствующим дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".
Этот знак требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками. То есть знак требует не перестройки, не поворота и не разворота. Он требует объезда центрального островка. Поэтому правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.
Еще одним аргументом в пользу этого утверждения является пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Таким образом, на перекрестке с круговым движением проезд возможен только в одном направлении. Это обстоятельство еще раз подтверждает, что при въезде на кольцо не следует подавать предупредительные сигналы поворотниками.
Следовательно, при въезде на перекресток с круговым движением, ПДД не требуют включать каких-либо указателей поворотов.
А вот при выезде из кольца водитель поворачивает направо, а значит, согласно тому же пункту 9.2 должен включить соответствующий поворотник.
Правильный ответ №4
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