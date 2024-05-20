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Коварный круговой перекресток — кто из водителей правильно включил поворотник

20 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто из водителей правильно включил поворотник на круговом перекрестке
Правильно ли поступают водители? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задание по теме проезда круговых перекрестков. Водитель какого автомобиля правильно включил указатель поворота в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  • Водитель красного автомобиля.
  • Водитель синего автомобиля.
  • Оба водителя включили правильные указатели.
  • Включать указатель поворота в изображенной ситуации не нужно.

Разбор задачи

Существует мнение, что левый поворотник дополнительно информирует других участников о намерении водителя ехать по кольцу, а не повернуть на первом съезде направо при выезде с кольца. Но что по этому поводу говорит закон?

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

  • перед началом движения и остановкой;
  • перед перестройкой, поворотом или разворотом".

Другие основания для включения указателя поворота в правилах дорожного движения не прописаны.

Круговые перекрестки обозначаются соответствующим дорожным знаком 4.10 "Круговое движение".


Коварный круговой перекресток - кто из водителей правильно включил поворотник - фото 1

Этот знак требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками. То есть знак требует не перестройки, не поворота и не разворота. Он требует объезда центрального островка. Поэтому правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.

Еще одним аргументом в пользу этого утверждения является пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Таким образом, на перекрестке с круговым движением проезд возможен только в одном направлении. Это обстоятельство еще раз подтверждает, что при въезде на кольцо не следует подавать предупредительные сигналы поворотниками.

Следовательно, при въезде на перекресток с круговым движением, ПДД не требуют включать каких-либо указателей поворотов.

А вот при выезде из кольца водитель поворачивает направо, а значит, согласно тому же пункту 9.2 должен включить соответствующий поворотник.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду круговых перекрестков — здесь и здесь.

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