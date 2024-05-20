Тест з ПДР: хто з водіїв правильно увімкнув поворотник на круговому перехресті

Підступне кругове перехрестя — хто з водіїв правильно увімкнув поворотник
Завдання з теми проїзду кругових перехресть. Водій якого автомобіля правильно увімкнув покажчик повороту в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва водії увімкнули правильні покажчики.
- Вмикати покажчик повороту в зображеній ситуації непотрібно.
Розбір задачі
Існує думка, що лівий поворотник додатково інформує інших учасників про намір водія їхати по кільцю, а не повертати на першому з'їзді праворуч з кільця. Але, що з цього приводу каже закон?
Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:
- перед початком руху і зупинкою;
- перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Інших підстав для увімкнення покажчика повороту у правилах дорожнього руху не прописано.
Кругові перехрестя позначаються відповідним дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".
Цей знак вимагає об'їзду клумби в напрямку, вказаному стрілками. Тобто знак вимагає не перестроювання, не повороту і не розвороту. Він вимагає об'їзду центрального острівця. Тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими покажчиками повороту.
Ще одним аргументом на користь цього твердження є пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Таким чином на перехресті з круговим рухом проїзд та можливий лише в одному напрямку. Ця обставина ще раз підтверджує, що при в'їзді на кільце не потрібно подавати попереджувальні сигнали поворотниками.
Отже, при в'їзді на перехрестя з круговим рухом, ПДР не вимагають вмикати будь-яких покажчиків поворотів.
А от при виїзді з кільця водій повертає праворуч, а отже відповідно до того ж таки пункту 9.2 повинен увімкнути відповідний поворотник.
Правильна відповідь №4
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