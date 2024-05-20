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Підступне кругове перехрестя — хто з водіїв правильно увімкнув поворотник

20 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто з водіїв правильно увімкнув поворотник на круговому перехресті
Чи правильно вчиняють водії? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Завдання з теми проїзду кругових перехресть. Водій якого автомобіля правильно увімкнув покажчик повороту в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  • Водій червоного автомобіля.
  • Водій синього автомобіля.
  • Обидва водії увімкнули правильні покажчики.
  • Вмикати покажчик повороту в зображеній ситуації непотрібно.

Розбір задачі

Існує думка, що лівий поворотник додатково інформує інших учасників про намір водія їхати по кільцю, а не повертати на першому з'їзді праворуч з кільця. Але, що з цього приводу каже закон?

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

  • перед початком руху і зупинкою;
  • перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Інших підстав для увімкнення покажчика повороту у правилах дорожнього руху не прописано.

Кругові перехрестя позначаються відповідним дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".


Підступне кругове перехрестя — хто з водіїв правильно увімкнув поворотник - фото 1

Цей знак вимагає об'їзду клумби в напрямку, вказаному стрілками. Тобто знак вимагає не перестроювання, не повороту і не розвороту. Він вимагає об'їзду центрального острівця. Тому правила дорожнього руху при в'їзді на перехрестя з круговим рухом не вимагають подавати сигнали світловими покажчиками повороту.

Ще одним аргументом на користь цього твердження є пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Таким чином на перехресті з круговим рухом проїзд та можливий лише в одному напрямку. Ця обставина ще раз підтверджує, що при в'їзді на кільце не потрібно подавати попереджувальні сигнали поворотниками. 

Отже, при в'їзді на перехрестя з круговим рухом, ПДР не вимагають вмикати будь-яких покажчиків поворотів.

А от при виїзді з кільця водій повертає праворуч, а отже відповідно до того ж таки пункту 9.2 повинен увімкнути відповідний поворотник.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду кругових перехресть — тут і тут.

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водійське посвідчення
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ПДР
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