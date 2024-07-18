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Кто нарушает ПДД — сложная ситуация на круговом перекрестке

18 июля 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда круговых перекрестков. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Белый автомобиль.
  2. Черный автомобиль.
  3. Зеленый автомобиль.
  4. Черный и белый автомобили.
  5. Зеленый и черный автомобили.
  6. Грузовик.
  7. Зеленый и белый автомобили.

Разбор задачи

На перекрестке расположен дорожный знак 4.10 "Круговое движение". Он требует объезда клумбы центрального островка в направлении, показанном стрелками.


Кто нарушает ПДД - сложная ситуация на круговом перекрестке - фото 1

Четыре транспортных средства выехали на круговой перекресток и намерены съехать с него.

Красный грузовик будет съезжать в третью полосу. Читаем вторую часть пункта 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо".

Грузовик никому не мешает, а значит может спокойно повернуть в третью полосу, не нарушая ПДД.

Черный автомобиль поворачиает на полосу встречного движения. Читаем пункт 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

Итак, черный автомобиль нарушает правила дорожного движения.

Белый автомобиль намерен повернуть во вторую полосу. Как уже отмечалось, с круга машина может съезжать в любую полосу, поэтому водитель белого авто не нарушает ПДД.

Зеленая машина также пытается съехать во вторую полосу, но водитель не включил правый указатель поворота.

 

Кто нарушает ПДД - сложная ситуация на круговом перекрестке - фото 2

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестройкой, поворотом или разворотом".

Следовательно, зеленая машина, как и черный автомобиль, нарушают правила дорожного движения.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду круговых перекрестков — здесь и здесь.

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