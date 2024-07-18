Тест по ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке

Кто нарушает ПДД — сложная ситуация на круговом перекрестке
Задача по теме проезда круговых перекрестков. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Белый автомобиль.
- Черный автомобиль.
- Зеленый автомобиль.
- Черный и белый автомобили.
- Зеленый и черный автомобили.
- Грузовик.
- Зеленый и белый автомобили.
Разбор задачи
На перекрестке расположен дорожный знак 4.10 "Круговое движение". Он требует объезда клумбы центрального островка в направлении, показанном стрелками.
Четыре транспортных средства выехали на круговой перекресток и намерены съехать с него.
Красный грузовик будет съезжать в третью полосу. Читаем вторую часть пункта 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо".
Грузовик никому не мешает, а значит может спокойно повернуть в третью полосу, не нарушая ПДД.
Черный автомобиль поворачиает на полосу встречного движения. Читаем пункт 11.4 ПДД:
"На дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".
Итак, черный автомобиль нарушает правила дорожного движения.
Белый автомобиль намерен повернуть во вторую полосу. Как уже отмечалось, с круга машина может съезжать в любую полосу, поэтому водитель белого авто не нарушает ПДД.
Зеленая машина также пытается съехать во вторую полосу, но водитель не включил правый указатель поворота.
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестройкой, поворотом или разворотом".
Следовательно, зеленая машина, как и черный автомобиль, нарушают правила дорожного движения.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду круговых перекрестков — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!