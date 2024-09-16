Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тестування з ПДР — 90% водіїв не можуть правильно розв'язати цю задачу arrow

Тестування з ПДР — 90% водіїв не можуть правильно розв'язати цю задачу

16 вересня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Хитра задача з ПДР — хто кому має поступитися на круговому перехресті
Хто проїде останнім? Малюнок: "ПДР, автомобілі, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача одразу з двох тем ПДР "Початок руху та зміна його напрямку" й "Проїзд перехресть". Який порядок роз'їзду на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, сірий, помаранчевий.
  2. Помаранчевий автомобіль, сірий, синій.
  3. Сірий автомобіль, помаранчевий, синій.
  4. Синій автомобіль, помаранчевий, сірий.

Розбір задачі

Тестування з ПДР — 90% водіїв не можуть правильно розв'язати цю задачу - фото 1

Водій сірого автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги в праву, водночас водій помаранчевого — з правої в ліву. Синя машина намагається в'їхати в коло.

Перед перехрестям встановлено знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, вказаному стрілками на перехресті з круговим рухом.


Тестування з ПДР — 90% водіїв не можуть правильно розв'язати цю задачу - фото 2

Щоб визначити, як водієві синього автомобіля в'їхати в коло, читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, синя машина має дочекатися, доки коло проїдуть сірий та помаранчевий автомобілі.

А як роз'їхатися сірій та помаранчевій машинам, що перестроюються одночасно, з'ясуємо за допомогою пункту 10.3. ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Отже, сіре авто, яке знаходиться ліворуч, зобов'язане поступитися дорогою помаранчевій машині, що знаходиться праворуч.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду кругових перехресть — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:40 Замах на Трампа — реакція Байдена та що відомо про підозрюваного

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

21:21 Штрафи від ТЦК — у яких ситуаціях військовозобов'язаного неможливо покарати

21:13 Переправляв ухилянтів за кордон — як суд покарав племінника начальника відділу поліції Львівщини

21:13 Трамп звинуватив риторику опонентки Гарріс у замаху на нього

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

21:05 Представники Мудрика перед Чехією погрожували керівництву збірної через десятий номер

21:00 У Третій штурмовій показали, як медики рятували пораненого бійця — відео

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

20:21 Синоптики попередили декілька областей про різку зміну погоди завтра

20:00 Шлюб з військовим — як пришвидшити процес

21:40 Замах на Трампа — реакція Байдена та що відомо про підозрюваного

21:21 Штрафи від ТЦК — у яких ситуаціях військовозобов'язаного неможливо покарати

21:13 Переправляв ухилянтів за кордон — як суд покарав племінника начальника відділу поліції Львівщини

21:13 Трамп звинуватив риторику опонентки Гарріс у замаху на нього

21:05 Представники Мудрика перед Чехією погрожували керівництву збірної через десятий номер

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

21:00 У Третій штурмовій показали, як медики рятували пораненого бійця — відео

20:21 Синоптики попередили декілька областей про різку зміну погоди завтра

20:00 Шлюб з військовим — як пришвидшити процес

19:59 У Херсонській області загинула дитина через детонацію вибухівки

19:57 Політв'язню Сізікову у Криму призначили 17 років позбавлення волі — Лубінець повідомив деталі

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Text

12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку