Хитра задача з ПДР — хто кому має поступитися на круговому перехресті

Хто проїде останнім? Малюнок: "ПДР, автомобілі, дороги".

Задача одразу з двох тем ПДР "Початок руху та зміна його напрямку" й "Проїзд перехресть". Який порядок роз'їзду на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, сірий, помаранчевий. Помаранчевий автомобіль, сірий, синій. Сірий автомобіль, помаранчевий, синій. Синій автомобіль, помаранчевий, сірий.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги в праву, водночас водій помаранчевого — з правої в ліву. Синя машина намагається в'їхати в коло.

Перед перехрестям встановлено знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, вказаному стрілками на перехресті з круговим рухом.





Щоб визначити, як водієві синього автомобіля в'їхати в коло, читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, синя машина має дочекатися, доки коло проїдуть сірий та помаранчевий автомобілі.

А як роз'їхатися сірій та помаранчевій машинам, що перестроюються одночасно, з'ясуємо за допомогою пункту 10.3. ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Отже, с іре авто, яке знаходиться ліворуч, зобов'язане поступитися дорогою помаранчевій машині, що знаходиться праворуч.

Правильна відповідь №2

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