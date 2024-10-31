Экспресс-тест по ПДД — как правильно развернуться на круговом перекрестке

Быстрый тест по ПДД — как правильно развернуться на круге
Задача по теме проезда круговых перекрестков. По какой траектории может развернуться водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил Intensive Driving.
Варианты ответа
- По траектории А, уступив дорогу грузовику.
- По траектории А, пользуясь преимуществом перед грузовиком.
- По траектории Б, уступив дорогу грузовику.
- По траектории Б, пользуясь преимуществом перед грузовиком.
Разбор задачи
Знак 4.10 "Круговое движение" перед перекрестком требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками.
Поэтому водитель красного автомобиля не имеет права развернуться по траектории "Б". Ему придется проехать круг по траектории "А", чтобы попасть туда, куда ему нужно.
Теперь второй вопрос: кто имеет преимущество — грузовик или красный автомобиль?
Читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
То есть водитель красной машины должен уступить грузовику.
Правильный ответ №1
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