Экспресс-тест по ПДД — как правильно развернуться на круговом перекрестке

Как развернуться? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача по теме проезда круговых перекрестков. По какой траектории может развернуться водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

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Варианты ответа

По траектории А, уступив дорогу грузовику. По траектории А, пользуясь преимуществом перед грузовиком. По траектории Б, уступив дорогу грузовику. По траектории Б, пользуясь преимуществом перед грузовиком.

Разбор задачи

Знак 4.10 "Круговое движение" перед перекрестком требует объезда клумбы в направлении, указанном стрелками.

Поэтому водитель красного автомобиля не имеет права развернуться по траектории "Б". Ему придется проехать круг по траектории "А", чтобы попасть туда, куда ему нужно.

Теперь второй вопрос: кто имеет преимущество — грузовик или красный автомобиль?

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

То есть водитель красной машины должен уступить грузовику.

Правильный ответ №1

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