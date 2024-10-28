Хитрий тест з ПДР — чи дозволений обгін

Можна обігнати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми обгону. Чи дозволено водієві червоного автомобіля виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо при обгоні швидкість не перевищить 50 км/год. Заборонено.

Розбір задачі

Жовтий автомобіль їде прямо, а водій червоного має намір його обігнати. Дорожня розмітка на ділянці не суцільна, а переривчаста, а отже, не забороняє обгін.

Також на ділянці встановлено тимчасовий дорожній знак на жовтому тлі 1.12 "Вибоїна". Він попереджає, що на ділянці дороги є вибоїна. Здоровий глузд говорить, що обгін краще не виконувати. Але сам знак його не забороняє.





Ще один знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" забороняє рух зі швидкістю більш як 50 км/год.





Таким чином, водієві червоного автомобіля не забороняється виконати обгін, якщо швидкість руху при цьому не перевищуватиме 50 км/год.

За подібних дорожніх обставин виконувати обгін безглуздо, але він не забороняється за відповідних умов.

Правильна відповідь №2

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