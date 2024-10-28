Хитрый тест по ПДД — разрешен ли обгон

Можно обогнать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме обгона. Разрешено ли водителю красного автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если при обгоне скорость не превысит 50 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Желтый автомобиль едет прямо, а водитель красного намерен его обогнать. Дорожная разметка на участке не сплошная, а прерывистая, следовательно, не запрещает обгон.

Также на участке установлен временный дорожный знак на желтом фоне 1.12 "Выбоина". Он предупреждает, что на участке дороги есть рытвина. Здравый смысл говорит, что обгон лучше не выполнять. Но сам знак его не запрещает.





Еще один знак 3.29 "Ограничение максимальной скорости" запрещает движение со скоростью более 50 км/ч.





Таким образом, водителю красного автомобиля не запрещается совершить обгон, если скорость движения при этом не будет превышать 50 км/ч.

При подобных дорожных обстоятельствах выполнять обгон бессмысленно, но он не запрещается при определенных условиях.

Правильный ответ №2

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