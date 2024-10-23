Большинство не справятся с этим ПДД тестом — куда разрешено движение

Каверзный тест по ПДД — в каком направлении можно двигаться грузовикам
Задача по теме начала движения и изменения его направления, а также на знание дорожных знаков. В каких направлениях в изображенной на рисунке ситуации могут продолжить движение на перекрестке грузовики, один из которых буксирует другой?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- А, Б и В
- А, В и Г
- Б, В и Г
- Б и В
Разбор задачи
К перекрестку подъехали два грузовика, один из которых буксирует другой на жесткой сцепке. Первому водителю предлагаются четыре варианта для последующего движения.
Перед перекрестком установлен знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено" и табличка 7.3.1 "Направление действия".
Знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. Табличка указывает направление действия знака, в изображенной ситуации — направо.
Таким образом, поворот направо водителю грузовика запрещен.
Прямо расположен знак 3.21 "Въезд запрещен" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Знак запрещает въезд всех транспортных средств на территорию за ним. Табличка обозначает расстояние от знака до начала ограничения движения.
В изображенной ситуации водитель грузовика может двигаться прямо, ведь до запрета остается еще 500 метров.
Движение налево в изображенной ситуации для транспортных средств ничем не ограничено.
Уехать в обратном направлении также формально не запрещено. Но выполнить разворот, не прибегая к маневру задним ходом столь длинной комбинации грузовиков, не получится. А на перекрестках движение задним ходом запрещено, согласно пункту 10.10 ПДД.
Следовательно, сцепленным грузовикам разрешено ехать только прямо или налево.
Правильный ответ №4
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