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Каверзный тест по ПДД — в каком направлении можно двигаться грузовикам

23 октября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Большинство не справятся с этим ПДД тестом — куда разрешено движение
Куда ехать? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления, а также на знание дорожных знаков. В каких направлениях в изображенной на рисунке ситуации могут продолжить движение на перекрестке грузовики, один из которых буксирует другой?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

  1. А, Б и В
  2. А, В и Г
  3. Б, В и Г
  4. Б и В

Разбор задачи

Каверзный тест с ПДД — в каком направлении можно двигаться грузовикам - фото 1

К перекрестку подъехали два грузовика, один из которых буксирует другой на жесткой сцепке. Первому водителю предлагаются четыре варианта для последующего движения.

Перед перекрестком установлен знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено" и табличка 7.3.1 "Направление действия".


Каверзный тест с ПДД — в каком направлении можно двигаться грузовикам - фото 2

Знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. Табличка указывает направление действия знака, в изображенной ситуации — направо.

Таким образом, поворот направо водителю грузовика запрещен.

Прямо расположен знак 3.21 "Въезд запрещен" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта".


Каверзный тест с ПДД — в каком направлении можно двигаться грузовикам - фото 3

Знак запрещает въезд всех транспортных средств на территорию за ним. Табличка обозначает расстояние от знака до начала ограничения движения.

В изображенной ситуации водитель грузовика может двигаться прямо, ведь до запрета остается еще 500 метров.

Движение налево в изображенной ситуации для транспортных средств ничем не ограничено.

Уехать в обратном направлении также формально не запрещено. Но выполнить разворот, не прибегая к маневру задним ходом столь длинной комбинации грузовиков, не получится. А на перекрестках движение задним ходом запрещено, согласно пункту 10.10 ПДД.

Следовательно, сцепленным грузовикам разрешено ехать только прямо или налево.

Правильный ответ №4

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ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

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